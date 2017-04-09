Malatya Yeşilyurt’a Bu Galibiyet Yetmedi

Bölgesel Amatör Futbol Ligi (BAL) 2. Grup’ta mücadele eden Malatya Yeşilyurt Belediyespor, sahasında Şanlıurfa ekibi 11 Nisanspor’u 4-1 mağlup etti ancak şampiyonluktaki rakibi olan ve haftaya 1 puan gerisinde girdiği Şanlıurfa Karaköprü Belediyespor’un kendi sahasında İnönü Üniversitesi’ni 2-1 mağlup etmesi sonucu grubu ikinci sırada tamamlayarak, Play-Off şansını yitirdi.

Yeşiltepe 3 nolu sahada oynanan karşılaşmayı Sinan Özcan, Fatih Yılmaz, Erdem Altaş hakem üçlüsü yönetti.

11 Nisanspor, 33’ncü dakikada Yusuf’un golüyle 1-0 öne geçti. Malatya Yeşilyurt Belediyespor 38’nci dakikada Loris Meye’nin golüyle durumu 1-1’e getirdi. Malatya ekibi, 44’ncü dakikada Özgür Dükme’nin golüyle 2-1 öne geçti ve ilk yarı Malatya Yeşilyurt Belediyespor’un üstünlüğüyle sonuçlandı.

Karşılaşmanın ikinci yarısında oyuna üstünlüğünü koyan Malatya Yeşilyurt Belediyespor, 75’nci dakikada Loris Meye ile durumu 3-1’e taşıdı. Turuncu yeşilliler, 83’ncü dakikada Cuma Nasır’ın kaydettiği golle karşılaşmayı 4-1 kazandı.

Malatya Yeşilyurt Belediyespor, 18 galibiyet, 2 beraberlik, 4 mağlubiyetle 56 puan topladı ve sezonu ikinci sırada tamamladı.

Ferdi DURDU, Yeni Malatya Gazetesi