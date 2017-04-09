Malatya Yeşilyurt’a Bu Galibiyet Yetmedi
Bölgesel Amatör Futbol Ligi (BAL) 2. Grup’ta mücadele eden Malatya Yeşilyurt Belediyespor, sahasında Şanlıurfa ekibi 11 Nisanspor’u 4-1 mağlup etti ancak şampiyonluktaki rakibi olan ve haftaya 1 puan gerisinde girdiği Şanlıurfa Karaköprü Belediyespor’un kendi sahasında İnönü Üniversitesi’ni 2-1 mağlup etmesi sonucu grubu ikinci sırada tamamlayarak, Play-Off şansını yitirdi.
Yeşiltepe 3 nolu sahada oynanan karşılaşmayı Sinan Özcan, Fatih Yılmaz, Erdem Altaş hakem üçlüsü yönetti.
11 Nisanspor, 33’ncü dakikada Yusuf’un golüyle 1-0 öne geçti. Malatya Yeşilyurt Belediyespor 38’nci dakikada Loris Meye’nin golüyle durumu 1-1’e getirdi. Malatya ekibi, 44’ncü dakikada Özgür Dükme’nin golüyle 2-1 öne geçti ve ilk yarı Malatya Yeşilyurt Belediyespor’un üstünlüğüyle sonuçlandı.
Karşılaşmanın ikinci yarısında oyuna üstünlüğünü koyan Malatya Yeşilyurt Belediyespor, 75’nci dakikada Loris Meye ile durumu 3-1’e taşıdı. Turuncu yeşilliler, 83’ncü dakikada Cuma Nasır’ın kaydettiği golle karşılaşmayı 4-1 kazandı.
Malatya Yeşilyurt Belediyespor, 18 galibiyet, 2 beraberlik, 4 mağlubiyetle 56 puan topladı ve sezonu ikinci sırada tamamladı.
Ferdi DURDU, Yeni Malatya Gazetesi
Herkesi baraj maçında Arguvan’ı desteklemeye çalışıyorum. Malatya düşmanı üniversite oyuncularına gerekli dersi verelim.
Yeşilyurt, Karaköprü’nün daha önceki maçlarda cezalı oyuncu oynattığı gerekçesiyle TFF’ye başvurusu olmuştu sonuç varmi?