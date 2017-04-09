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Malatya Yeşilyurt’a Bu Galibiyet Yetmedi

Malatya Yeşilyurt’a Bu Galibiyet Yetmedi
  • 09.04.2017
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Bölgesel Amatör Futbol Ligi (BAL) 2. Grup’ta mücadele eden Malatya Yeşilyurt Belediyespor, sahasında Şanlıurfa ekibi 11 Nisanspor’u 4-1 mağlup etti ancak şampiyonluktaki rakibi olan ve haftaya 1 puan gerisinde girdiği Şanlıurfa Karaköprü Belediyespor’un kendi sahasında İnönü Üniversitesi’ni 2-1 mağlup etmesi sonucu grubu ikinci sırada tamamlayarak, Play-Off şansını yitirdi.

Yeşiltepe 3 nolu sahada oynanan karşılaşmayı Sinan Özcan, Fatih Yılmaz, Erdem Altaş hakem üçlüsü yönetti.

11 Nisanspor, 33’ncü dakikada Yusuf’un golüyle 1-0 öne geçti. Malatya Yeşilyurt Belediyespor 38’nci dakikada Loris Meye’nin golüyle durumu 1-1’e getirdi. Malatya ekibi, 44’ncü dakikada Özgür Dükme’nin golüyle 2-1 öne geçti ve ilk yarı Malatya Yeşilyurt Belediyespor’un üstünlüğüyle sonuçlandı.

Karşılaşmanın ikinci yarısında oyuna üstünlüğünü koyan Malatya Yeşilyurt Belediyespor, 75’nci dakikada Loris Meye ile durumu 3-1’e taşıdı. Turuncu yeşilliler, 83’ncü dakikada Cuma Nasır’ın kaydettiği golle karşılaşmayı 4-1 kazandı.

Malatya Yeşilyurt Belediyespor, 18 galibiyet, 2 beraberlik, 4 mağlubiyetle 56 puan topladı ve sezonu ikinci sırada tamamladı.

Ferdi DURDU, Yeni Malatya Gazetesi

 

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Yorumlar
  1. Ali BAsri Tezel dedi ki:
    10 Nisan 2017, 07:48

    Herkesi baraj maçında Arguvan’ı desteklemeye çalışıyorum. Malatya düşmanı üniversite oyuncularına gerekli dersi verelim.

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  2. Emrah dedi ki:
    9 Nisan 2017, 21:37

    Yeşilyurt, Karaköprü’nün daha önceki maçlarda cezalı oyuncu oynattığı gerekçesiyle TFF’ye başvurusu olmuştu sonuç varmi?

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