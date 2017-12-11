Malatya Yoluna Hulusi Akar Adı

Kayseri Büyükşehir Belediyesinin Aralık Ayı Meclis Toplantısı’nda kentte yeni açılacak olan iki bulvara Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar ile helikopter kazasında şehit olan Tümgeneral Aydoğan Aydın’ın isminin verilmesine karar verildi.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Aralık Ayı Meclis Toplantısı, Meclis Toplantı Salonu’nda yapıldı. Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik başkanlığında yapılan toplantıda gündem maddeleri okunarak üyelerin oyuna sunuldu. Toplantıda 54 gündem ve 77 ek gündem maddesi oylandı.

Büyükşehir Belediye Meclis’inde ek gündem olarak açılacak olan iki yeni yol için isim oylaması da yapıldı. Yollar hakkında bilgi veren Başkan Mustafa Çelik, “Yaklaşık 13 kilometrelik bir bulvardan bahsediyoruz. Yeni projelendirdiğimiz bir yol olduğu için burada sadece taşıt trafiğini düşünmedik. Yaya trafiği, yeni bisiklet yolları, yeşil dokusunu biz burada planladık. Böyle bir yolu kısım kısım açmaya devam edeceğiz” dedi. Başkan Çelik’in tanıtımının ardından Mustafa Kemal Paşa Bulvarı ile Malatya Yolu’nu birbirine bağlayacak olan yeni yola Orgeneral Hulusi Akar isminin verilmesi Belediye Meclisince onaylandı. Oylamanın ardından Çelik, “Gerçekten çok değerli bir komutanımız. Hulusi Akar isminin bu caddede ilelebet yaşatılmasına vesile oldunuz. Hepinize teşekkür ederim, sağ olun” diye konuştu.

Açılacak olan bir diğer yolun da Kartal Kavşağı’nı çok rahatlatacağını ifade eden Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, “Bu yol Kartal Kavşağını çok rahatlatacak alternatif bir yol. Katlı kavşak yapmaktansa alternatif yollar geliştirerek yolu daha da kısaltmak ‘gerçek mühendislik budur’ dediğim işlerden bir tanesi” ifadelerini kullandı. Meclis’te yapılan oylamada Farabi Caddesi’ni Talas Bulvarı’na bağlayacak olan yeni yola Şehit Tümgeneral Aydoğan Aydın ismi verildi. Kararın alınmasının ardından Çelik, “Aydoğan Paşa, yakın çalıştığımız bir dostumuzdu. Yolun içinden geçeceği Köşk Kışla’nın ve Komando Tugayı’nın çok başarılı komutanlarındandı. Görev yaptığı sürede elim bir helikopter kazasıyla şehit oldu. Bu yolların açılmasında ve Kayseri’de emeği çok olan bir komutanımızdı. İnşallah bu yola Aydoğan Paşa’nın isminin verilmesi de hayırlı bir iş olacak” dedi.

Kayseri, iha