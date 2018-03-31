Malatya Yolunda Kaza, 3 Yaralı
Elazığ-Malatya Karayolunda meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Kaza, Elazığ- Malatya Karayolunun 32. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.E. idaresindeki 02 HD 759 plakalı otomobil ile M.İ. yönetimindeki 23 BD 675 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada 3 kişi yaralandı.
Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Elazığ, iha
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