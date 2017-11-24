Malatya Yolunda Kaza: 8 Yaralı
Adıyaman- Malatya karayolunda, iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu yaşanan kazada 8 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Adıyaman- Malatya karayolu 35. kilometrede Yücel Gökalp idaresindeki 44 KC 508 plakalı otomobille Arif Karabiber idaresindeki 02 KU 038 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Meydana gelen kazada otomobil sürücülerinden Yücel Gökalp, Arif Karabiber ile otomobillerde bulunan Adem Karabiber, Dilek Karabiber, Sinem Karabiber, Hanife Karabiber, Ömer Duna Gökalp, Dilek Gökalp, yaralandı.
Yaralılar olay yerine gelen çok sayıda 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.
Adıyaman, iha
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Malatya’da Oto Kiralama’cılar olarak kiraya verdiğimiz araçları trafik eğitimi veriyoruz fakat halen kurala uymayanlar olabiliyor. Çok geçmiş olsun aileye. Trafik kurallarına uyalım, uymayanları uyaralım.
Plakaya oku kardeşim bölünmüş yol değil 20 seritli yol olsada plakası 02 ise adiyaman diyip kaçacaksın bunlardan adamlar motosikletten inip arabaya binince böyle oluyo😁😁
Burası bölünmüş yol değil mi nasıl kafa kafaya çarpışıyor bu araçlar
Kaza Adıyaman- Çelikhan arasında dağ yolunda meydana gelmiş.