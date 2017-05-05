Malatya’da 1 Cumhuriyet Savcısına FETÖ Gözaltısı
FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında HSYK tarafından alınan son kararla meslekten çıkarılan 107 hakim ve savcı arasında bulunan Malatya Adliyesi’nde görevli 1 Cumhuriyet Savcısı, Emniyet Terörle Mücadele (TEM) Şubesi ekiplerince gözaltına alındı.
HSYK tarafından meslekten atılan ve hakkında yakalama kararı çıkartılan Malatya Adliyesinde görevli Cumhuriyet Savcısı V.E. Malatya Emniyet Müdürlüğü TEM Şubesi ekiplerince gözaltına alındı.
Cumhuriyet Savcısı, Emniyetteki işlemlerin ardından sorgusu yapılmak üzere Gaziantep İstinaf Mahkemesi’ne gönderilecek.
Burhan KARADUMAN, Yeni Malatya Gazetesi- malatyahaber.com
Yorumlar
YORUM YAZ
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici, saygısız ifadeler, cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, suçluyu ya da suçu övücü, uygunsuz gönderici adı, 'naylon- uyduruk' mail adresli, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmayacaktır. Ayrıca, mesajların tüm yasal ve cezai sorumluluğu, mesajlarıyla birlikte IP numaraları da düşen göndericilere aittir."