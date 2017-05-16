Malatya’da 10 TL’ye Mut Kayısısı!

Mersin’in Mut ilçesinden getirilen yaş kayısılar marketlerde kilosu neredeyse 10 TL’den satışa sunuluyor.

Malatya kayısısı ise Haziran ortalarından itibaren yaş olarak pazarda satılmaya başlıyor. Mevsimsel olarak Malatya’daki kayısıdan önce meyve olgunluğuna ulaşan Mut kayısısı, aynı zamanda Malatya’da da tezgahlarda yer alıyor. Ancak Mut kayısının fiyatı dikkat çekiyor.

“Dünya kayısı başkenti” Malatya’da Mersin’in Mut ilçesinden getirilen yaş kayısılar marketlerin raflarında satışa sunuluyor. Özel ambalajlı olarak marketlerin raflarında yer alan yaş kayısının etiketindeki fiyat ise yaklaşık 9.95 TL olarak görülüyor.

Tat ve aroma olarak Malatya kayısısı kadar yüksek standartta olmayan Mut’tan getirilerek Malatya’daki marketlerde satılan kayısının etiketi üzerinde, ‘Mut kayısısı” yazmıyor ve sadece “kayısı” olarak belirtiliyor. Yönetmenliklere göre; bu durumun belirtilmesi gerekiyor.

Yeni Malatya Gazetesi- malatyahaber.com