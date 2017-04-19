Malatya’da 1 Günde 3 Kişi İntihar Etti!..

Malatya’da biri 18 yaşındaki öğrencisi genç kız ile 21 yaşındaki erkek genç ile evinde tek başına yaşayan 78 yaşındaki şahıs kendilerini asmak suretiyle intihar ettiler.

İlk olay; 18 Nisan Salı günü akşam saatlerinde Hacı Abdi Mahallesi Gülbeyaz Sokak içerisinde meydana geldi. İddiaya göre, Lise öğrencisi Gülcan Ş. (18) adlı genç kız evlerinde kendisini iple asmak suretiyle intihar etti. Polis ekiplerinin evde yaptığı incelemenin ardından cenaze otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı.

İkinci olay da Hacı Abdi Mahallesi Canan Sokak içerisinde meydan geldi. 4 katlı apartmanın zemin katında tek başına yaşayan 78 yaşındaki Ali Seydi Yıldırım, sabah saatlerinde çevredeki evlerde oturan vatandaşlarca evinin balkonunda asılı vaziyette görünmesi üzerine polise ihbar edildi. Olay yerine giden ekipler şahsı balkonda asılı vaziyette buldu. Polis ekiplerince olay yerinde yapılan incelemenin ardından cenaze otopsi yapılmak üzere Adli tıp Kurumu’na kaldırıldı.

Üçüncü olay ise, İskender Mahallesi Şahinbey Sokakta meydana geldi. Y.E. adlı 21 yaşındaki genç, evde kendisini iple asılı vaziyette bulundu. Polis ve 112 acil servis ekiplerinin ihbar üzerine gittikleri olay yerinde yapılan müdahalede gencin hayatını kaybettiği belirlendi.

Olay yerinde yapılan incelemenin ardından cenaze otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı.

Her üç intihar olayına ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.

Burhan KARADUMAN, Yeni Malatya Gazetesi- malatyahaber.com