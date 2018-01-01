Malatya’da 2017’nin Önemli Spor Olayları

Malatya’da 2017 yılında sporda ilginç ve mutlu edici bir çok durum yaşandı. Evkur Yeni Malatyaspor’un TFF 1. Lig’de ikinci senesinde Süper Lig’e yükselmesi Malatya’da büyük bir coşkuya neden oldu.

Kick boks, muay thai, bisiklet, badminton, voleybol, futbol, basketbol ve birçok branşta elde edilen başarılarla geçen 2017 yılında spor adına yaşananlardan derlediklerimiz…

Ocak

6 Ocak -Malatya amatör futbolunda yeni bir kulüp daha hayata geçti. Kayısı logosuyla hizmet verecek olan Şirepazarıspor resmen kuruluşunu gerçekleştirdi ve faaliyetlerine başladı.

9 Ocak-Yeşilyurt Belediyesi, 1. Dünya Savaşı’nda Osmanlı Ordusu’nun, Rus işgali altındaki toprakları kurtarmak amacıyla başlattığı ve 90 bin askerin şehit düştüğü Sarıkamış Harekâtının 102. yılı anma etkinlikleri çerçevesinde ‘ Yeşilyurt’tan Bürücek Zirvesine Bisiklet Turu’ düzenledi.

11 Ocak-Malatyalı tekvandocular, Elazığ’da gerçekleştirilen Anadolu Yıldızlar Ligi Taekwondo Grup Müsabakalarında bayanlarda 52 puanla birinci, erkeklerde ise 26 puanla ikinci oldu.

11 Ocak-Anadolu Ateşi Malatya Hokey takımı sporcusu Demet Yıldırım, 4-12 Şubat 2017 tarihleri arasında İspanya’nın Valencia kentinde yapılacak olan 2020 Olimpiyat Elemeleri Dünya Ligi 2.Raund’da mücadele edecek Milli takım kadrosuna davet edildi.

30 Ocak- Malatya U-17 Futbol Ligi’nde sezon tamamlandı. Ligde Adafı Kartalspor ile Battalgazi Belediyespor şampiyon oldu.

31 Ocak-Malatya Anadolu Ateşi Hokey Takımı, Salon Hokeyi 2. Lige Yükselme Müsabakalarında bütün rakiplerini geride bıraktı ve şampiyon olarak 2. Lige yükseldi.

Şubat

7 Şubat-Nefes Spor Kulübü Ankara Kazan’da yapılan Bocce 3. Lig müsabakalarında ilimizi temsil etti. Bocce branşında Malatya adına müsabakalara katılan ilk ve tek kulüp olan Nefes Spor Kulübü hedefini yıl içerisinde yapılacak olan Türkiye Şampiyonasına katılmak olarak belirledi.

9 Şubat-Satranç Türkiye Küçükler Şampiyonası’nda 8 yaş kategorisinde derece yapan Eymen Akbayır, Türkiye Satranç Federasyonu (TSF) tarafından organize edilen Satranç Milli Takım Havuzuna girmeye hak kazandı.

14 Şubat-Yeşilyurt Kent Konseyi bünyesinde kurulan Voleybol Takımı, 2016 – 2017 Bölgesel Voleybol Lig sezonunda karşılaştığı Adıyaman Gençlik, Adıyaman Metem ve Adıyaman Kahta Gençlik Spor takımlarını mağlup ederek yer aldığı grupta şampiyonluğunu ilan etti.

15 Şubat-Gençler Judo Türkiye Şampiyonası’nda bronz madalya kazanarak, Türkiye üçüncüsü olan Malatyalı sporcu Yunus Emre Kılınç, milli takıma davet edildi.

Mart

1 Mart-Malatyalı özel sporcular, Özel Sporcular Masa Tenisi Türkiye Bölge Şampiyonası’nda 4 altın, 3 bronz madalya kazandı.

17 Mart-İnönü Üniversitesi, salon futbolunda hem erkek hem de kadınlarda Süper Lige yükselme başarısını elde etti.

17 Mart-Malatya’da düzenlenen 2016-2017 Sezonu Kadınlar Salon Hokey 2.Lig müsabakalarında, Malatya Hokey Sor Kulübü, oynadığı 5 müsabakayı kazanarak, namağlup 1. Lige yükselme başarısını gösterdi.

Nisan

3 Nisan-Doğanşehir Belediyespor’un bilek güreşçisi Muhammed Sefa Bakan, Bedensel Engelliler Federasyonu büyükler kategorisinde düzenlenen Bedensel Engelliler Bilek Güreşi Türkiye Şampiyonası’nda ikinci olarak gümüş madalya kazandı.

6 Nisan-Görme Engelliler Spor Federasyonunun İzmir Atatürk Stadyumunda düzenlediği Türkiye Atletizm Şampiyonası’nda, Malatya Gençli Görme Engelliler Spor Kulübü’nden Fatih Bozpapağan 10-11 yaş kategorisinde yarışmalara girdi katıldığı yarışmalarda 100 metre koşuda altın madalya, 200 metre koşuda altın madalya ve uzun atlamada altın madalya kazandı.

12 Nisan-İnönü Üniversitesi Bisiklet Topluluğu (İÜBİS) ‘Ecdadın izinde Balkan turu’ kapsamında 23 günde 6 ülkeye ziyaret gerçekleştirdi.

17 Nisan-Fatma Uygur, Minik ve Yıldızlar Türkiye Karate Şampiyonasında kilosunda Türkiye şampiyonu oldu.

23 Nisan-Bölgesel Amatör Futbol Ligi (BAL) 2. Grubu geçtiğimiz sezon 36 puanla 6’ncı sırada tamamlayan İnönü Üniversitesispor ile Malatya 1. Amatör Büyükler Futbol Ligi’nde şampiyon olan Arguvan Belediyespor, BAL Ligi’nde yer alabilmek için baraj maçında karşı karşıya geldi. Zorlu karşılaşmayı 3-0 kazanan İnönü Üniversitesispor, BAL Ligi’nde yoluna devam etti.

24 Nisan-Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Bisiklet Takımı tarafından bu sene dördüncüsü gerçekleştirilen dağ bisikleti yarışmasında, İnönü Üniversitesi hem erkek hem de bayanlarda dereceyle döndü.

Mayıs

7 Mayıs-Malatya Bayan Sutopu Takımı, Samsun’da düzenlenen Anadolu Yıldızlar Ligi (ANALİG) Türkiye Sutopu Şampiyonası’nda Türkiye üçüncüsü oldu.

11 Mayıs- Spor Tırmanış Türkiye Şampiyonası’nda kadınlarda Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi zirvede yer alırken, onu Akdeniz Üniversitesi ve İnönü Üniversitesi takip etti. Erkeklerde şampiyonluk Çukurova Üniversitesi’nin olurken, İnönü Üniversitesi gümüş, Akdeniz Üniversitesi ise bronz madalya kazandı.

14 Mayıs-TFF 1. Lig’de 33’ncü haftada sahasında Boluspor ile 1-1 berabere kalan Evkur Yeni Malatyaspor, ligin bitimine bir hafta kala adını Süper Lig’e yazdırdı.

17 Mayıs-Malatya Büyükşehir Belediye Spor, Antalya’daki uluslararası turnuvada 18 madalya kazanırken, Furkan Karakuş milli takıma davet edildi.

22 Mayıs-Evkur Yeni Malatyaspor’un Süper Lig’e yükselmesi nedeniyle kentte kupa töreni düzenlendi. Yönetim, teknik heyet, futbolcular, taraftarlar ve Malatyalılar Süper Ligi büyük bir coşkuyla kutlandı.

24 Mayıs- Küçük yaşlarda merak saldığı futbola, üniversiteye hazırlandığı dönemde ara veren 19 yaşındaki Bengi Özgür’ün ne formaya, ne krampona, ne de tozluğa ihtiyacı var, onun tek ihtiyacı insülin pompası.

25 Mayıs-Malatya Büyükşehir Belediyespor’un hem erkek hem de kadın takımı 1. Lig’de mücadele edecek.

Haziran

4 Haziran-U13 Ligi’nin şampiyonu Yeni Malatyaspor oldu.

5 Haziran-Osmaniye’de düzenlenen Erkekler Açık Alan 2. Lig müsabakalarına katılan Malatya Hokey Spor Kulübü, ligi şampiyon tamamladı ve 1. Lige yükseldi.

9 Haziran-Malatyalı yüzücüler Metehan Altuntop ile Gazi Gelirli, Yüzme Milli Takımına davet edildi.

17 Haziran- Anadolu At eşi hokey takımının sporcularından Ramazan Akın U21, Cebrail Gezer ise U16 Erkek Milli Takımına, Ebru Çınar ise U21 Kadın Milli Takımına seçildi.

Temmuz

5 Temmuz-Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından Malatya Büyükşehir Belediyesi’nin ana sponsorluğunda, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü’nün organizasyonunda gerçekleştirilen ‘Türkiye Bisiklet Şampiyonası Malatya 4. Etap Yol Yarışları’ başladı.

6 Temmuz-Süper Lig’in yeni ekiplerinden Evkur Yeni Malatyaspor, Fransa’nın Strasbourg takımından forvet oyuncusu Khalid Boutaibi ile Fransa’nın Le Havre takımından İssam Chebake’yi transfer etti.

16 Temmuz-Süper Lig ekibi Evkur Yeni Malatyaspor, Arjantinli forvet oyuncusu Fernando Emanuel Dening ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

19 Temmuz-İnönü Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Engellilerle Egzersiz Bölüm Başkanı Öğretim Görevlisi Mehmet Ilkım, Bosna Hersek’te düzenlenecek olan Yıldızlar Avrupa Güreş Şampiyonasında tek Türk hakem olarak düdük çalacak.

24 Temmuz- TFF 1. Lig’den Süper Lig’e yükselen Evkur Yeni Malatyaspor’un bayrağı, şampiyon takımların bayrağının asılması geleneği kapsamında İstanbul Boğaz Köprüsü’nde dalgalanmaya başladı.

Ağustos

3 Ağustos-Evkur Yeni Malatyaspor’un yeni transferi Aly Cissokho, 2 yıllık sözleşmeyi imzaladıktan sonra sağlık kontrolünden geçti.

7 Ağustos-Evkur Yeni Malatyasporlu Boubacar Dialiba Diabang, TFF 1. Lig ekibi Giresunspor’a transfer oldu.

9 Ağustos-Malatyalı Uluslararası Hokey Hakemi Erdoğan Özdemir, Hokey Challemge III, Avrupa Şampiyonası’nda görev aldı.

14 Ağustos- MASUS, Bölgesel Sutopu müsabakalarında bölge ikinciliğini elde etti.

15 Ağustos-Süper Lig’de ilk sezonunu geçiren Evkur Yeni Malatyaspor, sahasında Osmanlıspor’u 3-1 yenerek, tarihi bir galibiyete imza attı. Sarı kırmızılılar, 31 yıllık tarihinde Süper Lig’deki ilk galibiyetini alırken, lige de iyi bir başlangıç yapmış oldu.

18 Ağustos-Süper Lig ekibi Evkur Yeni Malatyaspor, 27 yaşındaki stoper Arturo Mina’yı kadrosuna kattı.

21 Ağustos-Milli Takım Kampına davet edilen Malatyalı kick boks sporcusu Kürşat Aygün, Kick Boks Gençler Avrupa Şampiyonası Point Fighting branşında milli formayı giyecek.

23 Ağustos-Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig’in lisans hakları için EA Sports ile üç yılık yeni anlaşma yaptı. Buna göre, Evkur Yeni Malatyaspor, FIFA 18’de yer alacak.

24 Ağustos 2017- Spor Toto Doğu Ligi Takımlar Şampiyonasında, Malatya takımları hem kadın hem de erkeklerde birinci olarak büyük bir başarıya imza attı.

25 Ağustos- Gençlik ve Spor Bakanlığı, Malatya Büyükşehir Belediyesi ile Türkiye Satranç Federasyonu tarafından ortaklaşa düzenlenen Malatya 5’nci Uluslararası Altın Kayısı Satranç Turnuvası başladı.

Eylül

11 Eylül-Amerika Cosmopolitan 1. Ligi ekiplerinden Malatya USA, USA 1. Ligi’nde geçen sezon ligi ikinci olarak bitiren Brishna takımını 7-0 yenerek, sezona muhteşem bir başlangıç yaptı.

11 Eylül-Erkekler Açık Alan 2. Lige Yükselme Müsabakalarına başvuran Anadolu Ateşi Hokey Takımı, 2. Lige yükseldi.

12 Eylül- Spor Toto Bölgesel Amatör Futbol Ligi (BAL) 2. Grup takımlarından İnönü Üniversitesispor’da futbolcular ücretlerini alamadıkları için idmanları boykot etme kararı aldı.

13 Eylül-İnönü Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Dekanlığına vekaleten Prof. Dr. Rıfat Güneş atandı.

13 Eylül-Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Malatya Stadyumu’nda yaptığı inceleme sonrası Evkur Yeni Malatyaspor-Bursaspor karşılaşmalarının yeni statta oynanabileceğini kararlaştırdı.

14 Eylül-Süper Lig ekibi Evkur Yeni Malatyaspor’un teknik direktörü Ertuğrul Sağlam istifa etti.

15 Eylül- Süper Lig ekibi Evkur Yeni Malatyaspor’un kulüp başkanı Adil Gevrek, Ertuğrul Sağlam’ın istifasına ilişkin, “Haberimiz yokken hocanın hiç kimseye haber vermeden çekip gitmesi kabul edilemez. Mazeret ne olursa olsun kimseye haber vermeden, kaçarak buradan çekip gitmek, takımı maça iki gün kala bırakmak doğru bir şey değil. Bu asla kabul edilemez. Ne iş ahlakına ne hocalığa yakışmadı, bu doğru olmadı” dedi.

25 Eylül- Süper Ligin 6’ncı haftasında deplasmanda Kardemir Karabükspor’u 4-2 mağlup eden Evkur Yeni Malatyaspor’da 7 Türk futbolcu ilk 11’de sahaya çıktı.

27 Eylül- Evkur Yeni Malatyaspor’un yeni teknik direktörü Erol Bulut, takımla birlikte ilk antrenmanına çıktı. Bulut, takımı Pazar günü oynanacak olan Atiker Konyaspor karşılaşmasına hazırlayacak.

Ekim

2 Ekim-Yeni Malatya Stadyumu’nda oynanan Evkur Yeni Malatyaspor-Atiker Konyaspor karşılaşması sonrası, sarı kırmızılı takımın kaptanı Ayhan Yalçın, kulüp şoförü ile kavga etti.

4 Ekim-İnönü Üniversitesi Bisiklet Topluluğu (İÜBİS) ‘Keşf-i Kültür’ sloganıyla Avrupa Bisiklet Turuna çıkacak. 27 gün sürecek tur kapsamında üniversiteli bisikletçiler, 16 Avrupa ülkesini pedallayacak.

4 Ekim-Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu 2017 yılı faaliyet programında yer alan Bayanlar Türkiye Voleybol Şampiyonası ikinci grup final müsabakaları sonucunda rakiplerini eleyen Malatya Sessiz Adımlar Spor Kulübü Grup Şampiyonasını birinci olarak tamamladı ve şampiyon oldu.

9 Ekim-Muğla’da tedavi gördüğü hastanede 82 yaşında hayatını kaybeden Malatyaspor’un eski başkanlarından (1988-1990) Metin Kaya Çağlayan’ın vefatı sarı kırmızılı camiayı yasa boğdu.

Kasım

1 Kasım-Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından Malatya’daki Olimpik Yüzme Havuzu’nun ikmal inşaat yapım işi ihale edildi. Gençlik Tesisler Dairesi Başkanlığınca gerçekleştirilen ihalede Olimpik Yüzme Havuzu’nun yapımı için 500 gün sürenin verildiği ve yaklaşık maliyetinin 21 milyon 739 bin TL olduğu kaydedildi.

13 Kasım- Süper Lig ekibi Evkur Yeni Malatyaspor’un Altyapıdan Sorumlu Yöneticisi Mehmet Maden, Türkiye Futbol Federasyonu’ndan 28 milyon TL hak edişlerinin olduğunu söyledi.

14 Kasım- İnönü Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi, Avrupa Birliği’nden geçen iki projesini basınla paylaştı. Avrupa Birliği Erasmus Plus Programı Stratejik Ortaklıklar kapsamında İnönü Üniversitesi tarafından yürütülen ‘Sosyal İçerme Aracı Olarak Dövüş Sanatları’ ve ‘Herkes İçin Spor Eğitimi’ projeleri Avrupa Birliği komisyonu tarafından onaylanarak, hibe almaya hak kazandı.

17 Kasım-Malatya Nefes Spor Kulübü, Özel Sporcular Atletizm Bölge Şampiyonasından 6’sı altın, 12 madalyayla döndü.

20 Kasım-Malatya Sessiz Adımlar Spor Kulübü, 15 Temmuz Şehitleri ve Gazileri Anma Özel Sporcular Atletizm Türkiye Şampiyonası’nda bir Türkiye ikincisi, bir de Türkiye üçüncüsü çıkarttı.

20 Kasım-Malatya Büyükşehir Belediyespor’un sporcusu Enes Karakuş Kick Boks’ta dünya 3.sü oldu.

25 Kasım-Süper Lig ekibi Beşiktaş’ın başkanı Fikret Orman, Battalgazi Otağında Osmanlı kaftanı giyip, kılıç kuşandı.

26 Kasım-Süper Lig ekibi Evkur Yeni Malatyaspor’da takım kaptanı Yalçın Ayhan’ın süresiz kadro dışı bırakıldı.

Aralık

7 Aralık-Özel Sporcular Spor Federasyonu tarafından organize edilen Özel Sporcular Türkiye Bowling Şampiyonası sona erdi. Şampiyonada, Malatya Sessiz Adımlar kadın takımı Türkiye ikincisi oldu.

10 Aralık-Süper Lig’de fırtına gibi esen ve UEFA’ya bile giden Malatyaspor, amatör kümede maça çıkacak 11 oyuncu bulamadı.

12 Aralık-Malatya Badminton Takımı’ndan 10 sporcu ile 2 antrenör, Badminton Milli Takımı’na davet edildi.

13 Aralık-Evkur Yeni Malatyaspor Ziraat Türkiye Kupasına veda etti.

17 Aralık-Türkiye Futbol Adamları Derneği (TÜRFAD) tarafından ‘Hoş geldin şampiyon ve insanlar yaşarken de anılmalıdır” ödül töreni düzenlendi.

17 Aralık-Evkur Yeni Malatyaspor, Galatasaray’ı sahasında 2-1 yendi.

18 Aralık- Süper Ligin 16.haftasında Evkur Yeni Malatyaspor’a 2-1 yenilen Galatasaray’da Teknik direktör Igor Tudor’un bileti kesildi.

Derleyen: Ferdi DURDU, Yeni Malatya Gazetesi