6 Bin Km. Köy Yolu Ulaşıma Kapandı

Malatya’da dünden itibaren etkili olan kar yağışı nedeniyle kırsalda 472 mahallenin (köy) yolu ulaşıma kapandı. Meteoroloji’den yapılan açıklamada ise bölge için buzlanma uyarısı yapıldı.

Kentte etkili olan kar yağışı sonrası özellikle ilçelerde mahallelerin büyük bölümü ulaşıma kapandı. Malatya Büyükşehir Belediyesi Altyapı Koordinasyon Merkezi (AYKOME) tarafından yapılan yazılı açıklamada kar yağışı sonrası 472 mahallenin yolunun ulaşıma kapandığı belirtildi. Açıklamada Akçadağ’da 64, Pütürge’de 57, Hekimhan’da 48, Darende’de 42, Arapgir’de 41, Arguvan’da 41, Battalgazi’de 39, Yeşilyurt’ta 35, Yazıhan’da 27, Doğanşehir’de 25, Kuluncak’ta 21, Kale’de 19 ve Doğanyol’da 13 mahalle yolunun yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapandığı belirtildi.

Kar yağışı ile birlikte Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı 31 ekip kapanan toplam 6 bin 60 kilometrelik mahalle yollarının açılması için çalışma başlattı.

Buzlanma kazalara neden oldu

Kar yağışı ile birlikte özellikle buzlanan yollarda bir çok kaza yaşandı. Malatya-Sivas karayolunda da yeteri düzeyde tuzlama yapılmaması nedeniyle zaman zaman kazalar yaşandı. Hekimhan Karayolları Bakım Evinde bulunan 2 adet tuzlama aracının arızalanması nedeniyle Hekimhan ilçesi Hasançelebi yolunda yeteri düzeyde tuzlama yapılamadığı öğrenildi.

Malatya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ercan Turan, “Büyükşehir Belediyesi olarak yaklaşık 350 aracımızla Malatya genelinde karla mücadele çalışmalarını sürdürüyoruz. Ancak, kar yağışının devam etmesi nedeniyle açtığımız yollar tekrar kapanıyor. Şehir Merkezinde de ekiplerimiz, tuzlama, kar küreme ve kaldırım temizleme çalışmalarına yoğun bir şekilde devam etmekteler.

Ekiplerimiz 24 saat aralıksız bir şekilde çalışmalarını yürütüyorlar. Vatandaşlarımız acil durumlarda Büyükşehir Belediyemizin çağrı merkezi 444 51 44 nolu telefonunu arayarak bildirebilirler” şeklinde konuştu.

BATTALGAZİ BELEDİYESİ’NDEN KAR TEMİZLİĞİ..

Malatya’da etkili olan kar yağışı, günlük hayatı olumsuz yönde etkiliyor. Battalgazi Belediyesi tarafından Perşembe gecesi başlayan yoğun kar yağışı ile birlikte karla mücadele çalışmaları aralıksız devam ediyor.

Malatya’da etkili olan kar yağışı ile birlikte sürdürülen karla mücadele çalışmaları, yoğun şekilde devam ediyor. Battalgazi Belediyesi Karla Mücadele ekipleri, ilçe merkezi ile mahallelerde yaya ve araç trafiğinin rahat bir şekilde sağlanması için çalışmalarını gece gündüz sürdürüyor. Kar tutan kaldırımların temizlenmesi için yoğun bir çalışma sürdüren Battalgazi Belediyesi Karla Mücadele ekipleri, mahalle yollarını buzlanmalara karşı tuzlama çalışmalarına ağırlık verdi. Konu ile ilgili olarak Battalgazi Belediyesi Basın Yayın Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, “Malatya’da etkili olan kar yağışı ile birlikte belediyemiz sorumluluk alanında karla mücadele çalışmaları etkin bir şekilde devam etmektedir. Kaldırım temizleme çalışmaları kapsamında cadde ve sokaklarda biriken karların kamyonlarla taşınmasına ise devam edilmektedir. Karla mücadele ile yapılan etkin çalışmalar kapsamında belediyemiz sorumluluk alanında kapalı mahalle yolu bulunmamaktadır. Battalgazi Belediyesi olarak, halkımızın mağdur olmaması için karla mücadele çalışmaları aralıksız sürdürülmektedir” ifadelerine yer verildi.

Bülten- iha