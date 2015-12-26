Malatya’da 60 İhracatcıya Plaket

Malatya Ticaret Borsası tarafından ekonomiye verdikleri katkı nedeniyle 60 ihracatçıya teşekkür plaketi verildi.

Ticaret Borsası tarafından Grand Akkoza Otel’de düzenlenen törene; Vali Halil İbrahim Daşöz, Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Kalaycıoğlu, Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Şevket Keskin, Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Vekili Hasan Akkoç, Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Sami Payza, Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi Başkanı Ali Evren, Tarım İl Müdürü Ahmet Güldal ile çok sayıda davetli ve ihracatçı katıldı.

Malatya Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Kalaycıoğlu, “Malatya Borsası, Doğu ve Güneydoğu bölgelerinde 9 borsa içerisinde 2004 yılı itibariyle 3. sırada, 2006 yılı itibariyle 1. sıradadır. Bu başarıda tüccar, ihracatçı ve esnafın büyük payı vardır. Herkese teşekkür ediyoruz” dedi.

Törene katılan Vali Halil İbrahim Daşöz ise, üretim kadar pazarlama ve satışın da önemli olduğunu bildirerek, “Ülke için ihracat çok önemlidir. Kayısı sorunlarının çözümünde, ihracatçı arkadaşların deneyimlerinden yararlanmamız gerekiyor” dedi.

Yapılan konuşmalardan sonra 60 ihracatçıya plaket verildi.