Malatya’da 691 Polisle Huzur Denetimi
Türkiye Güven Huzur Uygulaması kapsamında Malatya’da 691 polisin katılımı ile gerçekleştirilen uygulamada 2 bin 746 kişinin Genel Bilgi Taraması (GBT) yapıldığı bildirildi. Uygulamayı Emniyet Müdürü Dr. Ömer Urhal ise denetledi.
Suç işleme amacında olanların, aranan şahısların yakalanması ve trafik uygulamaları amacıyla ülke genelinde “Türkiye Güven Huzur Uygulaması 2018-2” kapsamında Malatya’da da 691 polisin katılımı ile gerçekleştirildi.
Malatya Emniyet Müdürlüğü’nden verilen bilgiye göre; yapılan uygulamada toplam 2 bin 746 şahısın GBT sorgusunun yapıldığı, 120 umuma açık yer ve işyerinin denetlendiği kaydedildi.
Uygulamada 2 aranan şahıs ile 7 yoklama kaçağının yakalandığı 1 şahıs hakkında 6136 Sayılı Kanuna Muhalefet suçundan işlem yapıldığı, 156 aracın kontrol edilerek, 7 araç sürücüsüne toplam 864 TL cezai işlem uygulandığı bildirildi.
Emniyet Müdürü Dr. Ömer Urhal ve Emniyet Müdür Yardımcılarının ise uygulamayı yerinde denetledikleri kaydedildi.
Yeni Malatya Gazetesi- malatyahaber.com