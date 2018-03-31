Final

Örnek Resim


Malatyalife Residence

Malatya Haber -

Malatya’da 691 Polisle Huzur Denetimi

Malatya’da 691 Polisle Huzur Denetimi
  • 01.04.2018
  • 0

Türkiye Güven Huzur Uygulaması kapsamında Malatya’da 691 polisin katılımı ile gerçekleştirilen uygulamada 2 bin 746 kişinin Genel Bilgi Taraması (GBT) yapıldığı bildirildi. Uygulamayı Emniyet Müdürü Dr. Ömer Urhal ise denetledi.

Suç işleme amacında olanların, aranan şahısların yakalanması ve trafik uygulamaları amacıyla ülke genelinde “Türkiye Güven Huzur Uygulaması 2018-2” kapsamında Malatya’da da 691 polisin katılımı ile gerçekleştirildi.

Malatya Emniyet Müdürlüğü’nden verilen bilgiye göre;  yapılan uygulamada toplam 2 bin 746 şahısın GBT sorgusunun yapıldığı, 120 umuma açık yer ve işyerinin denetlendiği kaydedildi.

Uygulamada 2 aranan şahıs ile 7 yoklama kaçağının yakalandığı 1 şahıs hakkında 6136 Sayılı Kanuna Muhalefet suçundan işlem yapıldığı, 156 aracın kontrol edilerek,  7 araç sürücüsüne toplam 864 TL cezai işlem uygulandığı bildirildi.

Emniyet Müdürü Dr. Ömer Urhal ve Emniyet Müdür Yardımcılarının ise uygulamayı yerinde denetledikleri kaydedildi.

Yeni Malatya Gazetesi- malatyahaber.com

Etiketler: /

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

YORUM YAZ
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici, saygısız ifadeler, cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, suçluyu ya da suçu övücü, uygunsuz gönderici adı, 'naylon- uyduruk' mail adresli, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmayacaktır. Ayrıca, mesajların tüm yasal ve cezai sorumluluğu, mesajlarıyla birlikte IP numaraları da düşen göndericilere aittir."