Malatya’da Açılışa Katılacak
Ünlü sinema sanatçıları Türkan Şoray, Oya Aydoğan ve Ferdi Tayfur Malatya’da sinema açılışını yapıp, imza günü programına katılacak.
MalatyaPark bünyesinde hizmete giren Avşar Sinemaları, 16 Ocak 2010, Cumartesi günü törenle açılıyor.
Açılış töreni için Yeşilçam’ın ünlü sinema sanatçıları Türkan Şoray, Oya Aydoğan ve Ferdi Tayfur Malatya’ya gelecek.
Ünlü sanatçılar, 16 Ocak 2010, Cumartesi günü Avşar Sinemaları’nın ev sahipliğinde düzenlenecek basın toplantısının ardından, 16.00-17.00 saatleri arasında düzenlenecek imza gününde Malatyalı hayranlarıyla bir araya gelecek.
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