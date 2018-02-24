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Malatya Haber -

Ana Caddelerde Trafiksiz Bir Gün!.

Ana Caddelerde Trafiksiz Bir Gün!.
  • 24.02.2018
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AKP il Kongresine katılan Başbakan ve AKP Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım’ın Malatya programı nedeniyle, güvenlik önlemleri kapsamında bazı ana caddeler, araçlara kapatılınca, trafiksiz bir gün geçirildi.

Başbakan Yıldırım’ın saat 13.00’de Malatya’ya gelişi ile birlikte havaalanından çıkış yaptığı andan itibaren şehir merkezindenden kongre salonuna kadar geçiş güzergahı olan Turgut Özal Bulvarı, İnönü, Atatürk (Kışla) ile Sivas caddelerinde ve yan sokaklarında trafik akışı kesildi. Ana caddelerin araç trafiğine kapanması ile birlikte, buralara bağlanan cadde ve sokaklarda trafik yoğunluğu ve karmaşa yaşandı.

Başbakan Yıldırım’ın dönüş konvoyunun, kongrenin yapıldığı Atatürk Spor Salonu’ndan bu kez Çevreyolu güzergahını kullanarak havalimanına gitmeyi tercih etmesi üzerine, saat 16.00’dan itibaren kentteki araç trafiği eski yoğunluğuna döndü.

Bu arada, Başbakan Yıldırım’ın Malatya programı süresince bir helikopter konvoyun geçtiği güzergah üzerinde güvenlik uçuşu yaptı.

Burhan KARADUMAN, Yeni Malatya Gazetesi- malatyahaber.com

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Yorumlar
  1. ali dedi ki:
    26 Şubat 2018, 15:28

    kendi halkından korkan başka millet varmı acaba

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  2. nazim dedi ki:
    25 Şubat 2018, 12:13

    başbakanını malatya ya gelmesi çok güzel bir şey .
    ama malatya da yaşayan insanlara da yaşam da hak verilse güzel olurdu tek cadde kapansaydı veya gelme saati belli idi 1 saat sıkışıklık olsa güzel olurdu zaten yollar ve trafik uygun değil saygılar .

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