Malatya’da Bebeklere En Çok Hangi İsimler Verildi?
Türkiye İstatistik Kurumu Malatya Bölge Müdürlüğü’nün 2017 yılı Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçları üzerinde yaptığı analizlere göre, geçtiğimiz yıl Malatya’da doğan erkek bebeklere verilen isimler arasında ilk sırada Yusuf ismi yer aldı. Yusuf isminden sonra sırasıyla Ömer Asaf, Ertuğrul, Eymen ve Muhammed Ali isimleri verildi.
Malatya’da 2017 yılında doğan kız çocuklara en fazla Zeynep ismi verildi.Zeynep isminden sonra sırasıyla Elif, Zehra, Hiranur ve Ebrar isimleri verildi.
(Bülten)
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TEBRİK EDERİM YİNE TÜM LİSTE ARAPÇA İSİMLERİN İSTİLASINDA , TÜRKÇE İSİM BİLMEZMİSİNİZ YOKSA TÜRKÇE İSİMLERE ALERJİNİZ Mİ VAR ? ? ?