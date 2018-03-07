“Malatya’da Bir Kriz Çıkarma Gayreti”!
Süper Lig ekibi Evkur Yeni Malatyaspor, Fenerbahçe’nin bilet fiyatlarıyla ilgili TFF’ye yaptığı ‘disipline verilmesi talebine’ ilişkin açıklama yaptı.
Kulübün resmi internet sitesinden kulüp basın sözcüsü Erdal Gündüz’ün imzasıyla yapılan açıklamada, “06.03.2018 tarihinde Fenerbahçe A.Ş. Kulübü resmi internet sitesi aracılığıyla ; 11.03.2018 tarihinde oynanacak olan Spor Toto Süper Lig 25. Hafta Evkur Yeni Malatyaspor – Fenerbahçe A.Ş. müsabakası misafir tribün bilet fiyatları ile alakalı kulübümüzü ağır ithamlarla, Fenerbahçe taraftarları dışında, Malatyalı futbolseverlerle de karşı karşıya getirecek açıklamalar yapılmıştır. Hatta ve hatta kulübümüzü fırsatçılık ile suçlaması, tarihi başarılarla dolu ve kendine özgü bir kulüp duruşu olan Fenerbahçe A.Ş. Kulübü Yönetim Kurulu´na yakışmamıştır. Futbolun marka değerini düşürücü, kurum ve kuruluşların saygınlığını zedeleyici bu açıklamaların sportmenlikle bağdaşmayan açıklamalar olduğunu belirterek, Türkiye Futbol Federasyonu´na Futbol Disiplin Talimatı´nın 38/1 – 4 hükmünde belirtilen ‘Basın ve yayın organları ve sosyal medya aracılığıyla sportmenliğe, spor ahlakına veya fair-play anlayışına aykırı açıklamalarda bulunan; açıklamaları ile TFF´nin saygınlığını zedeleyen , futbolun değerini düşüren, sporda şiddet ve düzensizliği teşvik eden, müsabakaların taraflarını, spor kulübü veya TFF yöneticilerini rencide edebilecek yada bu kişilere husumet duyulmasına neden olabilecek şekilde açıklamada bulunan…..´ Hükmü uyarınca tarafımızdan gerekli başvurular yapılacak olup bu başvuru evrakları Fenerbahçe A.Ş. anlayışının aksine ; Türkiye Futbol Federasyonu ve Kurullarına direkt olarak gönderilecek olup kamuoyuyla paylaşılmayacaktır” denildi.
Şikayet dilekçesinin TFF’ye gönderilmeden kamuoyu ile paylaşılmasını eleştiren Gündüz, “Öncelikle kulübümüzün Futbol Disiplin Kurulu´na sevk edilmesinin talep edildiği bahsi geçen şikayet dilekçesinin direkt olarak Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Kurulu´na gönderilmesi yerine kamuoyuyla paylaşılmasının art niyetli olduğunu düşünmekle beraber, gerek TFF ve Kurullarını kamuoyu önünde baskı altına alma ve saygınlığını zedeleme gayreti, gerekse de kulübümüzü kendi taraftarımızla karşı karşıya getirerek bu önemli maç öncesi Malatya´da bir kriz çıkarma gayreti olduğu apaçık ortadadır” ifadelerini kullandı.
‘Kulübümüz aynı seyir kalitesinde bulunmayan Doğu ve Batı Tribünlerinde de aynı ölçekte bir fiyat artışı yapmıştır’ diyen Gündüz, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “2017-2018 Futbol Sezonu´nda Spor Toto Süper Lig´de ilk sezonunu geçiren kulübümüz profesyonel futbol takımının sezon içinde uyguladığı maç bilet fiyatları, 17 süper lig takımının belirlediği maç bilet fiyatlarının çok daha altında olduğu bir gerçektir. Fenerbahçe A.Ş. Kulübü ile oynanacak 25. Hafta müsabakasında bilet fiyatlarında yapılan artış Fenerbahçe A.Ş. Kulübü´nün yapmış olduğu açıklamanın aksine, ev sahibi takımın eşitliğine ve adalete aykırı bir artış olmayıp, ev sahibi ve misafir tribünlerin tamamında yapılan artış aynı orandadır. Yine Futbol Disiplin talimatının 49/2 maddesinde belirtilen ; ‘…….. rakip kulüp seyircisine aynı seyir kalitesindeki yerler için kendi seyircisine uyguladığı bilet fiyatının %30´undan fazla veya diğer tribünler için belirlenen fiyata oranla fahiş fiyat uygulayan…..´ hüküm dikkate alınmış olup, Misafir Tribünü´nün konumlandırılmış olduğu Kuzey Üst Tribünü ile aynı seyir kalitesinde bulunan Güney Üst Tribünü bilet fiyatından %30 artış yapılarak 130.-TL bilet fiyatı belirlenmiştir. Ayrıca kulübümüz aynı seyir kalitesinde bulunmayan Doğu ve Batı Tribünlerinde de aynı ölçekte bir fiyat artışı yapmıştır. Yeni Malatyaspor Kulubü olarak, her şartta ne olursa olsun hafta sonu oynanacak olan müsabakada sadece futbolun konuşulmasını, “Spor, barış, dostluk ve kardeşliktir.” anlayışıyla gelen misafirlerimizi en iyi şekilde ağırlamayı amaçlayarak, maçın fair play ruhuyla geçmesini temenni ediyoruz.”
Yeni Malatya Gazetesi
Arkadaşlar yönetim ve Y.Malatyaspor un alehinde yapılan yorumların hepsi FB .lilerin yorumları. boşuna debelenmeyin.bilet fiyatları bahne. Sizi Allah ın izniyle yeneceğiz ve o çok bilmiş hocanız Aykut istifa edecek. Yani dördüncü göndereceğimiz Aykut.hadi görüşürüz.
BEN MÜŞTERİ DEĞİLİM TARAFTARIM
Kategori 3
788,00 TL
Kategori 2
7123,20 TL
Kategori 3
7130,00 TL
Kategori 3
7192,75 TL
Kategori 3
8195,00 TL
Kategori 2
8375,00 TL
Misafir
8395,00 TL
Kategori 1
8425,00 TL
fenerbahçenin kadıköyde uyguladığı bilet fiyatları.. tüm fenerbahçelilere ithaf olunur
Acemi bir yönetimin yaptığı akılalmaz bir hata
bundan sonraki maçlara kimse gitmesin çakma malatyaspor
ADIM GİBİ EMİNİM BUNU YAZAN KİŞİ KESİNLİKLE MALATYALI DEĞİL VE BÜYÜK İHTİMALLE KISKANÇ BİR KOMŞUDUR DİYE DÜŞÜNÜYORUM! AMA MAALESEF BİZİM MALATYALI OLDUĞUNU ZANNETTİĞİM FAKAT GERÇEKTE HİÇTE ÖYLE DAVRANMAYAN EDİTÖRLERİN İSE BU GİBİ PROVOKASYON DOLU YORUM BİLE DENİLEMEYECEK TÜRDEN SAÇMALIKLARI NEDEN YAYINA ALIYOR ANLAMIYORUM? BİRAZ DİKKAT EDİN VE HER ÖNÜNE GELENİN YAZDIĞI HİÇ BİR EDEBİ DEĞERİ OLMAYAN ŞEYLERİ YAYINA ALMAYIN ARTIK LÜTFEN..
Konya maçını kaybetmiş olsaydı. Bu fırsatçılıligi yapar miydi. Dalga geçiyorlar taraftarlarla. Ama bu yapılanları malatya kamuoyu ileride çok dillendirecektir. Yönetim kendi ipini kendi çekmiştir. Bu fiyatlar taraftarlarla alay etmektir. Kötü zamanda bu fırsatçılık mevcut yönetimin yüzüne hep vurulacaktir. Yönetim çoook ama çok buyukbüyük bir hata yapti
Yeni malatyaspor yöneticilerin yaptığı büyük bir hatadir.kendi taraftarlarıni küstürdü.bu bir krizdir. derebeyleride bu krize ses cikarmiyarak yapılan hataya ortak olmuştur.malatyasporu spor kamuoyuda küçük düşürmenin kimsenin haddi değildir.malatyaspor yöneticilerin profesyonel davranmalıydı.yöneticeler bilmeli ki takımlar taraftarlarıyla var olurlar.
Abi onlar beleş ciler Adil onlara bilet veriyor ondan dolayı ses çıkarmıyorlar
Malatyaspor yönetimi haksız..Zam makul ölçülerde yapılabilirdi..O zaman Malatya lı futbolseverlerde bişey demezdi..
Hadi maça bu maç çok farklı olacak Malatyaspor Fener’in düşürdüğünü herkes biliyor bizde Fenerbahçe burda yenip şampiyonluk yarışında büyük darbe vuralım Malatyaspor düştüğü günü hiç unutmuyorum
Kardeş 50 tl kale arkası için 10 tl sana verim üstünü tamamla maça gideyim. Hani bilet fiyatlarından şikayetçi değilsiniz ya.
bir olalalım malatyaspor için . malatyaspor olarak kenetlenelim.aziz yıldırım hiç Malatya ve malatyasporu düşünür mü ?…koltuk sevdalısı azız yıldırım Malatya camiası üzerinden ortalığı karıştırıyor…
Galatasaray ile beşiktaş maçı normal fiyatı şimdi noldu lig de kaldı diye böyle yapıyor fenerbahçenin Galatasaray ile Beşiktaş ne özeliği var Adil gevrek taraftar seni indirmesini bilir yönetim istifa
Yazık koskoca malatyaspor camiasını basiretsiz yönetimle rezil ettiniz herkese fenerbahçenin ne dediği ne ettiği çok umrumuzda değil siz kendi taraftarınıza ihanet ettiniz