“Malatya’da Bu Konuda Eksikliğimiz Var”

Malatya Eğitim Vakfı Genel Başkanı İsmet Elgül, beraberinde MEV Malatya Şube Başkanı Necdet Narin ve Şahin Ergün ile birlikte Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’ı ziyaret etti. Ziyarette konuşan Malatya Eğitim Vakfı Genel Başkanı İsmet Elgül, Malatya Eğitim Vakfı olarak Malatya’ya bir kız öğrenci yurdu yapmayı planladıklarını belirterek, “Biraz önce arz ettiğim üzere bende Malatyalıyım. Malatya Eğitim Vakfı Genel başkanıyım. Elimizde bir miktar nakitimiz var. İstanbul’daki Genel Merkez yönetiminin almış olduğu bir kararla dedik ki biz bunu kız öğrenci yurdu yapmak üzere değerlendirelim. Bu bağlamda en azından eğitime uzun yıllardan beri hizmet vermiş bir başkanımız bunu daha iyi anlayışla karşılayacaktır, yardımcı olacaktır düşüncesiyle öncelikle bu fikrimizi sayın başkanımıza arz ettik. Ben öyle inanıyorum ki gerekli yardımı yapacağımdan eminim. Çünkü her konuda makamınızda olduğum için değil, sizin başarınızı İstanbul’dan beri duyuyoruz. Bu konuda da gerçekten size tebrik ve takdirlerimizi sunuyoruz. Malatyalı olarak, Malatya Eğitim Vakfı’nın Malatya’da öğrenci kız yurdu yapılması farz oldu artık. Çünkü bu gençlerimizin hangi gruplar tarafından etrafının çevrildiği, ne maksatla kullanıldığı malumdur artık. Bu çocuklarımıza biz sahip çıkmayacağız da kime sahip çıkacağız. Eğer sahip çıkmazsak yarın bir örgüt daha bunlara sahip çıkacaktır. Onun için biz bu çerçevede Malatya Eğitim Vakfı olarak bu çocuklarımıza sahip çıkmak bizim esas görevimizdir. Bu çerçevede bu yurdu burada yapmayı düşünüyoruz” dedi.

Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ise, “Malatya Eğitim Vakfı’nın çalışmalarını yakinen takip ediyoruz. Özellikle Malatyalı öğrencilerimize, gerek barınma konusunda, gerek burs konusunda göstermiş olduğu hassasiyetlerden dolayı kendilerine teşekkür ediyoruz. Malatya Eğitim Vakfı’na katkıda bulunan tüm hemşehrilerimizi de tebrik ediyorum. İsmet beyin hakikaten güzel bir düşüncesiyle Malatya’mızda Malatya Eğitim Vakfı’nın kız öğrenci yurdu yapma niyetlerini takdirle karşılıyoruz. Kendilerini tebrik ediyorum. Hakikaten Malatya’da öğrenci yurdu noktasında eksikliğimiz var. Kız öğrenci yurdu noktasında eksikliğimiz var, ayrıca kendilerinin ifade ettiği gibi bir eğitim vakfının yani Malatyalı gönüldaşlarının hayırlarıyla kurulmuş bir eğitim vakfının ve kamu yararına çalışan bir eğitim vakfının hakikaten burada bir yurt açması Malatya açısından bir semboldür. Aynı zamanda bir lokomotif görevini ifa edecektir bu anlamda. Biz Battalgazi Belediyesi olarak Malatya Eğitim Vakfı’nın yapacağı yurt kapasitesi ve kontenjanını da göz önünde bulundurarak kendilerinden yazı geldikten sonra, gerek kamu anlamındaki arazileri varsa, gerek belediyeye kayıtlı böyle bir arazi varsa tahsis etmekten de mutluluk duyacağımı belirtmek istiyorum” diye konuştu.

Başkan Gürkan, “Geçtiğimiz 15 Temmuz hadisesinde en acı örneğini ülke olarak yaşadık. Türkiye’nin bu şekilde acı örnekleri yaşamaması açısından devletine, milletine bağlı, bayrağına, vatanına bağlı bireyler yetiştirilmesi, sosyal anlamda da müfredat program çerçevesinde eğitim verilmesi, sosyal imkanları sunabilecek, barınma mekanının yapılması bizimde takdir edeceğimiz düşüncedir. İnşallah Sayın İsmet beyin bu düşüncesine yardımcı olma noktasında ilgili arkadaşlara gerekli talimatları veririz” ifadelerini kullandı.

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