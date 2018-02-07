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Malatya Haber -

“Malatya’da Bu Konuda Büyük Bir Eksiklik Var”

“Malatya’da Bu Konuda Büyük Bir Eksiklik Var”
  • 07.02.2018
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  • ESOB Başkanı Keskin, silahlı saldırının yaşandığı ‘olay yeri’ni ziyaret etti ve ilgili kurumlara denetim için çağrıda bulundu.

Malatya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (MESOB) Başkanı Şevket Keskin, son dönemde şehir merkezinde yaşanan silahlı kavga olaylarından dolayı esnafların rahatsız edildiğini belirterek, “Gerekirse ben gelirim sokakta otururum. Emniyetin dışındaki diğer tüm kurumlarda görevlerini ve denetimlerini yapsınlar. Malatya’da bu konuda büyük bir eksiklik var” dedi.

MESOB Başkanı keskin, beraberinde Malatya Esnaf ve Sanatkarlar Kredi kefalet Kooperatifi Başkanı Ali Evren ve Esnaf Odası başkanları ile birlikte Derme Sokak, Nasuhi Caddesi ve Eski Maliye binasının bulunduğu bölgedeki esnafları ziyaret etti.

-Esnafı da huzursuz ediyorlar

Derme Sokak ve çevresinde son dönemlerde meydana gelen ve silahla yaralama olaylarının da yaşandığı olaylara tepki gösteren Keskin, “Malatya’nın huzurunu bozmaya kimsenin hakkı yoktur. 3-5 kişi çıkarak esnafımızı, vatandaşımızı rahatsız edemez.  Derme Sokak ile Mücelli Caddesinin kesiştiği noktaya bir tane MOBESE kamerası talebinde bulunacağız. İşyerlerimizde kamera sistemleri var, anacak yeterli olmuyor. Derme Sokak bölgesinde biraz daha Asayiş ekiplerinin görev yapmasını istiyoruz.  Çünkü sabıkalı ve suç işlemeye meyilli insanlar belli bir semte alıştıkları takdirde o bölgedeki esnafı da huzursuz ediyorlar. Emniyetimiz ile koordineli bir şekilde olayların üzerine gideceğiz.” dedi.

-“Tüm kurumları göreve davet ediyorum”

Esnafların yaşanan olaylardan dolayı yaşadıkları sıkıntı ve şikayetlerini dinleyen Keskin, “3-5 tane psikopata Malatya’yı teslim etmeye kimsenin hakkı yoktur, kimsenin esnafı rahatsız etmeye de hakkı yoktur. Özellikle belediyelerimize sesleniyorum; ruhsatsız olarak  açılan ve gerekli yasal zorunluluklarını yerine getirmeyen kafelerin faaliyetlerine izin vermeyin. Belediyelerimiz kafeleri kontrol etsinler, kimin ruhsatı var, kimin yok, denetlensin. Asayiş olayları neredeyse kafelerde başlıyor. Kaydı olmayan, kim olduğu belli olmayanlar gelip işyeri açmasın. Belediyelerimiz mutlaka bu denetim görevini yerine getirsin.  Emniyetin dışındaki diğer kurumlarda gereken denetim görevlerini yerine getirsinler. Malatya, esnafın ve vatandaşın huzurunu bozanlara bırakılacak bir memleket değildir.   Tüm kurumları göreve davet ediyorum. Burası Malatya, herkes bunu böyle bilsin.” diye konuştu.

-“Tedirgin olmayın, gerekirse ben gelirim”

İşyerlerini ziyaret ederek esnaflarla görüşen Keskin, “Esnaflarımız kesinlikle tedirgin olmasın, gerekirse biz kendimiz gelir cadde ve sokakta otururuz ve huzuru bozanları da gerektiğinde karşımıza alıp konuşuruz. Ben Emniyetimizin gerekli çalışmaları yapacağına inanıyorum. Ancak diğer kurumlarımızda gereken görevlerini ve denetimlerini yapsınlar. Malatya’da bu konuda bir eksiklik var.  Bunun en büyük sıkıntısını esnaf kesimi çekiyor. Çünkü bir caddede olay yaşandı mı ve olumsuzlar meydana geldi mi vatandaşlarımız o bölgeye alışveriş yapmaya gitmiyor. Bu durumda da esnafımız zararını görüyor.  Bu memleketin huzura ve birliğe ihtiyacı var. Kimse gelip de esnafımızın ve vatandaşımızın huzurunu bozamaz, buna artık müsaade etmeyeceğiz.” ifadelerini kaydetti.

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Yorumlar
  1. ULAN cumali elmas dedi ki:
    8 Şubat 2018, 15:40

    MALATYA DA POLİS ASKER KALMADIMI ASAYİŞİDEMİ
    ARTIK ŞEVKET KESKİN YÖNETİYOR
    MALATYA HABER İYİ BİR İKTİDAR YANLISISIN
    BU MEMLEKETTE HİÇ MHP YOKMU
    BU MEMLEKETTE HİÇ CHP YOKMU
    BU MEMLEKETTE DİĞER PARTİLER YOKMU ALLAHTAN KORK YA ALLAHTAN VARSA YOKSA AYNI İNSANLAR.

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  2. Alican dedi ki:
    8 Şubat 2018, 12:38

    Cezmi kartay caddesi kentsel dönüşüme tabi tutularak cadde temizlenmelidir..belediyenin korkuyor bence

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  3. Tugrul dedi ki:
    8 Şubat 2018, 11:19

    Malatya haber olarak şevketten ne kadar reklam parası aldınız? dikkat ettim bu ara sürekli şevket piyasada..

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  4. Hakan dedi ki:
    8 Şubat 2018, 10:40

    Hralde.hepinizin .alti kuru .bir taneniz .bagkur .700tl ..asil ôdeyeceyiz .dile getirin .diyen yok

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  5. nazim dedi ki:
    8 Şubat 2018, 10:07

    sayın başkan çalışmalarını canı gönülden destekleyen ler çok var seni seven malatya ya sahip çık sonu vekil olmak sa da sana yakışır en azında esnaf vekil li olur malatyanın saygılar.

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  6. MALATYALIYIM dedi ki:
    7 Şubat 2018, 23:45

    O caddeye artık aile girmez oldu.
    Bundan dolayı biz esnaflar olarak iş yapamaz olduk.
    Ne kira ödeyebiliyoruz ne borçları.
    Çoğu esnaf iş yerini başka bir yere taşımayı düşünüyor.

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    1. ertan dedi ki:
      8 Şubat 2018, 15:09

      Aileyi birak biz koca adamlar girmek istemiyoruz,nerde bi sorunlu problemli insan varsa o bölgede cay ocaklarinda köse baslarinda zaten girilsede kadinin cocugun yürüyerek bile gecegi bi kaldirim yok bütün kaldirimlar isgal edilmis durumda

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  7. Metin dedi ki:
    7 Şubat 2018, 18:47

    Ne alaka başkan doğru söylüyor oradaki esnaf Zor durumda

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  8. HAS dedi ki:
    7 Şubat 2018, 18:39

    silahlı saldırı yada silahlı çatışma nedense hep Cezmi Kartay’da oluyor. Bunu sebebi ne araştırılması gerek .

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  9. ertan dedi ki:
    7 Şubat 2018, 17:49

    Malatyada Malatyalimi kalmis,Kendi vataninda gurbette yasiyor gibi malatyalilar isin özeti bu

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    1. Mehmet Demirhan dedi ki:
      8 Şubat 2018, 21:16

      🙁 🙁 🙁 🙁 🙁

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  10. Malatyalı dedi ki:
    7 Şubat 2018, 17:42

    Niye sürekli bu adamı haber yapıp duruyorsunuz? Seçimlere hazırlık mı var?

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    1. Veli dedi ki:
      7 Şubat 2018, 21:03

      Şevket yine mi sen. Bu aralar her yerdesin.

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      1. Serhat Koç dedi ki:
        8 Şubat 2018, 00:00

        Esnafın temsilcisi esnafın içinde geziyor. neden rahatsızlık duydunuz.
        Görevini yapmış, esnafının sıkıntılı gününde yanlarına gitmiş.
        Bu duruma siyaseten bakmak siyasettir.
        Birilerine meydan kalmıyor yada birilerinin karizmasını çizdi diye mi sıkıntı yaşıyorsunuz.

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