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Malatya’da Çocuk Hakları Programı

Malatya’da Çocuk Hakları Programı
  • 05.04.2018
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Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) ve Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) tarafından ortak yürütülen “Çocuk Hakları ve İlkeleri Programı”nın Malatya‘da da uygulanacağı bildirildi.

Malatya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (MESOB) Başkanı Şevket Keskin, TESK ve UNICEF tarafından hayata geçirilen programın pilot il olarak Malatya ile Ankara, Gaziantep, Şanlıurfa, Adana, Hatay, Mersin, İzmir, Manisa ve Ordu’da uygulanacağını belirtti.

Keskin, program kapsamda 9-10 Nisan tarihlerinde Malatya‘da Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği’ne bağlı oda başkanları ve oda genel sekreterlerine yönelik olarak temel eğitim ve tanıtım toplantısı düzenleyeceklerini kaydetti.

Esnaf ve sanatkar camiasının bu konuda toplumda yaşanılan sıkıntılara çözüm bulma çabasında olduğunu aktaran Keskin, şöyle devam etti:

“Her esnafımız aynı zamanda bir mesleki eğitmendir. Esnaf dükkanları, çıraklık, kalfalık ve ustalık eğitimlerinin verildiği birer okuldur. Çünkü ahilik kültürü, mesleki eğitimin yanında ahlaki eğitime de aynı değerde önem veren bir sistemdir. Esnaflarımız, çırak ve kalfalarını yetiştirirken sadece meslek eğitimi ile kalmıyor, toplumun birliği ve dirliği içinde katkı sunuyorlar. Bu nedenle bir çocuk ailesi için ne kadar kıymetli ise onu büyütüp usta yapan esnaf ve sanatkar içinde o derece kıymetlidir. Esnafımız, yanına verilen bir çırağı yetiştirip usta yapana kadar ona toplumun ve milletin bir emaneti olarak bakar. Esnaf ve sanatkar camiası olarak çocuklarımızın kıymetini ve değerini biliyoruz. Çünkü bin yıldır yaşattığımız ahilik kültürünün temel taşı eğitim ve ahlaktır.”

Keskin, programın hayata geçirilmesinde büyük emeği ve katkısı olan TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken’e teşekkür etti.

AA

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