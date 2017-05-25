Final

Örnek Resim
İbrahim Yücel Reklam

Arion

Dugun
Malatya Haber -

“Malatya’da Çok İleri Düzeyde”

“Malatya’da Çok İleri Düzeyde”
  • 25.05.2017
  • 0

Malatya Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünce gerçekleştirilen Minik, Yıldız, Genç ve Büyük Erkek ve Bayanlar Kick Boks İl Şampiyonası müsabakaları sona erdi.

Battalgazi spor salonunda düzenlenen maçlarda 140 sporcu kilolarında derece yapmak için mücadele etti.

Müsabakalar sonunda erkek ve bayanlarda kilolarında İlk üç dereceyi alan sporcular, 29 Haziran 5 Temmuz arası Bolu’da yapılacak Türkiye Şampiyonası’nda mücadele etme hakkı kazandı.

Kick Boks İl Temsilcisi Hasan Basri Karakuş, müsabakalar sonunda yaptığı açıklamada, kick boksun Malatya’da çok ileri düzeyde olduğunu söyledi.

Kentte çok sayıda milli sporcunun bulunduğunu aktaran Karakuş, Malatyalı sporcuların Türkiye’yi Avrupa ve Dünya şampiyonalarında temsil ettiğini, hedeflerinin bu yıl milli takıma daha fazla sporcu göndermek olduğunu sözlerine ekledi.

FOTO: Mehmet GÖRESİYE

AA

Etiketler: /

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

YORUM YAZ
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici, saygısız ifadeler, cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, suçluyu ya da suçu övücü, uygunsuz gönderici adı, 'naylon- uyduruk' mail adresli, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmayacaktır. Ayrıca, mesajların tüm yasal ve cezai sorumluluğu, mesajlarıyla birlikte IP numaraları da düşen göndericilere aittir."