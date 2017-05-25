“Malatya’da Çok İleri Düzeyde”

Malatya Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünce gerçekleştirilen Minik, Yıldız, Genç ve Büyük Erkek ve Bayanlar Kick Boks İl Şampiyonası müsabakaları sona erdi.

Battalgazi spor salonunda düzenlenen maçlarda 140 sporcu kilolarında derece yapmak için mücadele etti.

Müsabakalar sonunda erkek ve bayanlarda kilolarında İlk üç dereceyi alan sporcular, 29 Haziran 5 Temmuz arası Bolu’da yapılacak Türkiye Şampiyonası’nda mücadele etme hakkı kazandı.

Kick Boks İl Temsilcisi Hasan Basri Karakuş, müsabakalar sonunda yaptığı açıklamada, kick boksun Malatya’da çok ileri düzeyde olduğunu söyledi.

Kentte çok sayıda milli sporcunun bulunduğunu aktaran Karakuş, Malatyalı sporcuların Türkiye’yi Avrupa ve Dünya şampiyonalarında temsil ettiğini, hedeflerinin bu yıl milli takıma daha fazla sporcu göndermek olduğunu sözlerine ekledi.

FOTO: Mehmet GÖRESİYE

AA