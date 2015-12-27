Malatya’da da Dağıtacaklar

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Mehmetçik Vakfı İzmir Temsilcisi emekli Tuğamiral Ufuk Aslan ve Temsilci Yardımcısı Emekli Binbaşı M.Koray Akalın, Denizli Gazeteciler Cemiyeti’ni ziyaret etti.

Ufuk Aslan yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde vakfın bu yıl da vekaleten kurban keseceğini belirterek, vekaleten kesilecek kurban bedelinin 400 TL olarak belirlendiğini ifade etti. Aslan, vakıflarının kuruluşundan bugüne kadar 36 bin 574 kişiye toplam 219 milyon 709 bin TL nakdi yardım yaptığını belirtti. Mehmetçik Vakfı’nın, askerlerin şehit olmaları, herhangi bir nedenden hayatlarını kaybetmeleri veya engelli kalmaları durumunda kendilerine, eş ve çocuklarına yardım ettiğini dile getiren Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Mehmetçik Vakfı İzmir Temsilcisi emekli Tuğamiral Ufuk Aslan, ”Bu vakıf aslında sosyal güvencesi olmayan kimselerin adeta bir sosyal güvenlik kurumudur. Mehmetçik Vakfının, devlet kaynaklı hiçbir geliri yok. Vakfın en büyük gelir kaynağını, yardımlar oluşturuyor” dedi.

Mehmetçik Vakfı’nın bu yıl vekaletle kesilecek kurban bedelini 400 TL olarak belirlediğini açıklayan Aslan, yaptıkları ihaleler sonucunda bu yıl 90 bin kurban temin edebildiklerini ve bu sayıda kurbanı kesebileceklerini söyledi. Kurban derilerini Türk Hava Kurumu’na (THK) bağışlayacaklarını kaydeden Aslan, etlerin bir kısmının ise Bilecik, Sakarya, Düzce, Kocaeli, Bursa, Yalova, Balıkesir, Eskişehir, Afyonkarahisar, Kütahya, Şanlıurfa, Adıyaman, Mardin, Elazığ, Tunceli, Bingöl, Diyarbakır, Malatya, Gaziantep, Kilis, Osmaniye ve Kahramanmaraş’taki 2 bin 662 şehit ve gazi ailesine dağıtılacağını söyledi.