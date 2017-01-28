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Malatya Haber -

Malatya’da da Genel Asayiş Uygulaması

Malatya’da da Genel Asayiş Uygulaması
  • 29.01.2017
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Emniyet Genel Müdürlüğünün 81 ilde eş zamanlı başlattığı ‘Huzur Türkiye-2’ asayiş uygulaması kapsamında Malatya’da da asayiş uygulaması gerçekleştirildi.

Çok sayıda polis ekibinin katıldığı uygulama eş zamanlı olarak 21.30’da başlatıldı. Şehrin tüm giriş ve çıkışlarında uygulama yapılırken Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı ekipler eğlence merkezlerinin yoğun olduğu Cezmi Kartay Caddesi’nde huzur uygulaması yaptı. Eş zamanlı olarak başlatılan uygulama ile eğlence merkezlerinde arama ve şahısların GBT sorgulamaları yapıldı.

Uygulama sürecince caddenin giriş ve çıkışı polis ekiplerince kapatılırken aynı anda Kanalboyu ile Fahri Kayahan Bulvarı üzerindeki kafeteryalarda da şüpheli şahıslar üzerinde arama yapıldı.

Yeni Malatya Gazetesi- malatyahaber.com- iha

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Yorumlar
  1. Emrah aydogmus dedi ki:
    29 Ocak 2017, 02:07

    Bu Uygulamanin Daha Sik Daha Kapsamli Yapilmasini İstiyoruz Allah polisimizin yar ve yardimcisi olsun.Polisimizle Gurur duyuyoruz..

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