Malatya’da da Huzur Operasyonu
“Türkiye Huzur” uygulaması kapsamında Malatya’da kafe ve eğlence merkezleri denetlendi.
Kent merkezinde, Teyfik Temelli, Cezmi Kartay ve Fahri Kayahan Caddeleri, Kanalboyu ve kentin giriş ve çıkışlarında “Türkiye Huzur” uygulaması kapsamında denetlemeler yapıldı.
Asayiş, Narkotik, Mali, Terör, Organize ve Kaçakçılık, Özel Harekat, Çevik Kuvvet ve Trafik ekiplerinin yer aldığı uygulamada, şüpheli kişilere yönelik Genel Bilgi Tarama (GBT) kontrolleri de yapıldı.
AA
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