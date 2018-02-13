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Malatya Haber -

Malatya’da da PKK/KCK Operasyonu.. 11 Gözaltı

Malatya’da da PKK/KCK Operasyonu.. 11 Gözaltı
  • 13.02.2018
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Malatya’da PKK /KCK Terör örgütünün KCK-TY (Türkiye Yürütmesi) kapsamında gerçekleştirilen operasyonda aralarında , HDP ve DBP’li yöneticilerinde bulunduğu 11 şüpheli gözaltına alındı.

Malatya Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele  (TEM) Şubesi ekiplerince  yürütülen soruşturma kapsamında; HDP ve DBP il binalarına  ve parti yöneticilerinin bulunduğu 18 adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

PKK/KCK Terör örgütünün KCK-TY yapılanması içerisinde bulunan, Malatya’da terör örgütünün faaliyetlerinde bulunmakla suçlanan 12 şüpheliden aralarında HDP İl Eş Başkanı P.D. ile DBP İl Eş Başkanı M.B.’nin bulunduğu A.D, H.K, H.Ş,  P.A, B.K, S.Y, H.K, A.A, K.Ş. adlı toplam 11 şüpheli gözaltına alındı.

 Şüphelilerin ikametlerinde, HDP ve DBP Parti binalarında yapılan aramalarda çok sayıda dijital malzeme, toplatma ve yasaklanma kararı olan kitap, dergi, yayına el konuldu.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Yeni Malatya Gazetesi- malatyahaber.com

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Yorumlar
  1. Alparslan dedi ki:
    14 Şubat 2018, 17:38

    Emperyalist uşaklarına Malatya’da yer yok!!!

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  2. Ali dedi ki:
    13 Şubat 2018, 18:26

    Yav kardeşim adlarını vermiyeceksen bari yazma sadece 11 kışi de gitsin bu alışkanlıktan vazgeçin ne niçin habercisiniz

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    1. Nurten dedi ki:
      13 Şubat 2018, 19:25

      Aynen katılıyorum. Madem isim vermeyeceksin o zaman sadece başlık at gitsin.

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  3. FISMIRI MEN dedi ki:
    13 Şubat 2018, 17:20

    Bu haberi okuyan H.B. , Ş.Z. ,C.U. ,K.R., C.İ, ve Ç.Ç. de şok etkisi yaratmış olup konuyu yakından takip etmektedir.Ş.M. ise sessiz kalmayı tercih etmektedir.

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