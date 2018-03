“Malatya’da da Sıkıntı..”

BALIKESİR- Balıkesir’de belediyenin hazırladığı şehir imar planlarıyla ilgili ciddi bir sıkıntı ortaya çıktı. Milli Savunma Bakanlığı tarafından askeri hava üslerinin olduğu bölgelerde hazırlattığı, Genelkurmay Başkanlığı Harita Komutanlığı’nca belirlenen ve hazırlanan, “Mania Planı” belediyenin elini kolunu bağladı. Balıkesir’de de 2001 yılından beri uygulamaya konulan Mânia Planı kapsamında 2001 yılından önce hazırlanan imar planlarına göre yapılan ancak Mania Planına uymayan yüzlerce yapının durumu tehlikeye girdi. Mania Planına göre bu aykırı yapıların yıkılması gerekiyor.



BELEDİYEDE RUHSAT İŞLEMLERİ DURDU

Balıkesir Belediyesi’nde mania planı kapsamında kalan semtlerdeki bütün ruhsat işlemlerinin durdurulduğu açıklandı. Belediye Başkanı İsmail OK, Mania planı ile ilgili sivil toplum örgütleri ve basın aracılığıyla kamuoyunu bilgilendirmek için bir toplantı düzenledi. Salih Tozan Toplantı ve Gösteri Merkezi’ndeki sunumda Mania Planı’nın ne olduğu kısaca anlatıldıktan sonra bu planın Balıkesir şehir merkezindeki yapıları nasıl ve ne şekilde etkilediği hakkında özet bilgiler verildi. Belediye Başkanı İsmail Ok, “Kucağımızda bulduk” dediği sorunla ilgili sıkıntının had safhada olduğunu, ancak bunu gidermek için var güçleriyle çabaladıklarını söyledi. Başkan Ok, önümüzdeki günlerde belediyeden teknik bir ekibin askeriyeden de sivil bir memur ile birlikte Ankara’ya ilgili makamlara gidip görüşme yapacaklarını, gerekirse Balıkesir’e davet edeceklerini, bir şekilde bu sorunun aşılması için gereken neyse yapacaklarını söyledi. Belediye Başkanı İsmail Ok, “Balıkesir’deki mülkiyet sahiplerinin büyük çoğunluğunu yakından İlgilendiren, sıkıntıları artıran bir durum ile karşı karşıyayız. Plan 2001 yılında uygulanmaya konulmuş. Balıkesir’de olduğu gibi Türkiye’nin diğer illerinde de bunun üzerine bir daha gidilmemiş. Sayın Valimizle bir araya geldik, hava üssünün komutanı paşamızla bir araya geldik. Herkes bu durumdan rahatsız, çıkış yolu aramaya çalışıyoruz. Adana’da emniyet müdürlüğü binasının 6 katı yıkıldı. Allah’tan bizim uçuş hunisi değimiz kısımda pek ciddi bir problem yok. TOKİ hariç, TOKİ’nin bir kısmında önemli bir problem var. Uçuş hunisi dışında kalan durumlarda da sıkıntılar gözüküyor. Mania Planı’nın nereyi ne şekilde etkileyeceği önemli. Bizim imar çalışması yaptığımız Karatepe bölgesi vardı. Bundan sonra Karatepe’de bir yapının olması mümkün değil. Sadece orada değil, birçok bölgede. Örneğin Milli Kuvvetler Caddesi, 3 kata inmesi lazım. Dün paşamızla görüşmemiz sonucunda belediyeden bir ekip ve askeriyeden sivil bir memurun da olduğu teknik ekiple Ankara’ya ilgili birime gitme, gerekirse onları buruya davet etme kararı aldık. Bu sorunu aşmak için elimizden gelen bütün gayretimizle, iyi niyetimizle çalışıyoruz. Sadece Balıkesir değil, İstanbul, Malatya (halen Askeri Lojmanların ve 2. Ordu Kara Hava Alayı’nın bulunduğu yerdeki havaalanı), Trabzon ve Adana gibi iller de ciddi şekilde sıkıntılara neden olan bir uygulama planı. İnşallah hep birlikte aşacağı. Bu olay sizi ne kadar rahatsız ediyorsa bizi de en az sizin kadar rahatsız ediyor. Bu plan dün çıkmış değil, ama 10 yıl soğutulmuş, yüzüne dahi bakılmamış. Son 1 aydır Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü çaba sarf ediyor. Sivil Havacılık yetkilileri uluslar arası standartları gerekçe göstererek hazırlamışlar. Sivil havacılık İçişleri Bakanlığına bağlı. Sayın valimiz, üs komutanımız ile beraber bu sorunun aşılması için çalışıyoruz. Yarın bunları yıkın denilirse daha büyük sıkıntılar oluşur. Dolayısıyla herkesi rahatlatan bir çıkış yolu bulacağımızı ümit ediyorum, çalışıyoruz. Sizler de lobi faaliyetleri oluşturarak bizim gayretlerimizi destekleyin” dedi.



SORUN 2001’DEN ÖNCEKİ YAPILARDA

Balıkesir Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürü Hikmet Memiş de Mania Planı’nda kalan bölgelerle ilgili bilgiler verdi. Memiş, mevcut hava alanı kotunun 103 olduğunu, Necati Eğitim, Soma Caddesi, Adnan Menderes’in bir kısmı, Sütlüce Mahallesi, Bahçelievler Mahallesinin önemli bir kısmı (meteoroloji bölgesi), TOKİ Yeni Mahalle’nin bir kısmı, Hasan Basri Çantay, Plevne, İzmir yolu gibi yerlerin kot mesafesi yüzünden sıkıntılı olduğunu ifade etti. Hikmet Memiş, “Şu anda 103 kotundan 150 kotu yani 253 kotuna kadar sivil havacılıktan izin alarak yapılaşmaya müsaade edebiliyoruz. En tehlikeli alan hava pistinden başlayıp yatay açıyla giden yüzde 2 eğimle ilk 3 km de hiç yapılaşma yok. 6 km’de belli yapılaşmalara müsaade ediyor ve 15 km’ye kadar giden bir konu. Bu kalkış ve tırmanış konisi. Bizim Balıkesir’de bu konide hiç bir sorunumuz yok. Balıkesir merkezinde tabii zemin kotu olarak doğum evinin olduğu yerler 145 kotunda, bize 148 yaklaşma verilmiş, yapay manialar dikkate alınmadan. Belediyenin olduğu yer 137 kot, Ali Hikmet Paşa Meydanı 145 kotunda, Eski İzmir Caddesi 145, Soma Caddesi 150 kotunda. Şu an bu caddenin olduğu yer doğal mania içinde. Buralarda en üst noktasını geçmeyecek şekilde sadece 6.50’ye kadar müsaade ediliyor. 148 kotundaki bölgeler hiç sorunumuz olmayan yerler. Bahçelievler Mahallesi’nde meteorolojinin olduğu yerleri de kapsıyor. Oranın doğal kotu 145. Manialarda 145 kotu doğal mania olarak işlenmediği için 4 km’lik iç düzlemle pist sahasına 1 km’den uzak olduğundan yapay maniaların işlenmesi için Genelkurmay Başkanlığı ve Harita Genel Komutanlığıyla başkanımız irtibat kurdu. Bu bölgede doğal mania yok ama yapay manialar var. Pistin yer değiştirilmesiyle ilgili hiçbir görüşme yapılmadı” dedi.



Açıklamaların ardından soruları cevaplayan Belediye Başkanı İsmail Ok, 2001 yılında yayımlanan Mania Planının o dönemki belediye tarafından görülmeyip yok kabul edildiğini, bugün de bunun sıkıntısının yaşandığını söyledi. Sorunun 2001 yılından önceki yapılardan kaynaklandığını belirten Başkan Ok, ancak şu an için kimseyi suçlamaya çalışmadıklarını, meselenin çözümüne odaklandıklarını, Mania Planı uygulamasıyla baş gösteren sıkıntının gerçekten can sıkıcı olduğunu belirtti. İsmail Ok, “Bu 2001 yılında yayınlanmış ama yok kabul edilmiş, görülmemiş. Ben kimseyi suçlamak istemiyorum. Vatandaşlar arsa alıp yatırım yapmış, esas problemin büyümesinin nedenlerinden bir tanesi de bu. 2001 yılında bu kamuoyu ile paylaşılmış olsaydı insanlar yol haritalarını ona göre çizerlerdi. Bu bir gerçek. Sıkıntıyı artırıyor. Ama bunu kimseyi suçlamak adına söylemiyorum. Bizim dönemimizde verdiğimiz ruhsatlarda mania planlarına uyuldu. Biz göreve geldikten sonraki yaptığımız faaliyetlerde bunları göz önünde bulundurduk. İmar planı mania planlarına uygun değil, geçmişte uyulsaydı bugün bu sıkıntılar yaşanmazdı. Şu anda birilerini suçlamanın manası yok, ortada böyle bir fiili durum var. Bunu hasarsız, az hasarlı atlatmak lazım. 2001 yılından sonrakilerin durumları ne olacak? Doğal ve yapay mania var. Bunları yapay mania içine sokarak (2001’den önceki binaları) yanlarındakini de kurtarmaya çalışacağız. Bunun çıkış yolu bu, buna da hep beraber gücümüz herhalde yeter” diye konuştu.



Başkan Ok, yine de bazı illere göre Balıkesir’in daha şanslı durumda olduğunu söyledi. Ok, “En azından uçuş hunisi içinde binamız yok. 2001 öncesi binaların yapay maniada kabul edilmesi için elimizden geleni yapacağız. Ruhsat işlemlerini durdurduk, manianın içinde kalanları. Geçen hafta 67 ruhsat için müracaatın 22 tanesi mania planı içinde kaldığından beklemeye alındı, 45’i onaylandı. Yani tüm ildeki ruhsatlar durdurulmadı. Ruhsatı alıp da kullanma iznini alamayanlar var, bekleyecekler” dedi.



YENİ HASTANE MANİA KURBANI

Öte yandan Balıkesir’de yapılacak olan yeni hastane binasıyla ilgili Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan projenin de Mania Planı yüzünden son anda askıya alındığı öğrenildi. İzmir yolu üzerinde, yeni adliye binasının yanında yapılması planlanan kampus tipi hastane binası için 8 katlı süper modern bir proje hazırlatıldı. 850 ila bin yatak kapasiteli olacak yeni hastanenin projesiyle ilgili yapım çalışmalarına başlanılacağı sırada yetkililerin önüne Mania Planı engeli çıktı. Balıkesir Belediyesi Mani Planı sebebiyle projesi hazır olan yeni hastane binası için inşaat ruhsatı veremedi. Bunun üzerine Balıkesir Valiliği İl Sağlık Müdürlüğü tarafından durum Ankara’ya rapor edildi. Sağlık Bakanlığı’ndan bir heyet Balıkesir’e gelerek hastane sahası ve proje tadilatıyla ilgili incelemelerde bulunacak. Yetkili merciler bu durumda Mania planı uygulamasına göre yeni hastanenin 5 katın üzerine çıkamayacağını, bunun da ciddi bir sıkıntı anlamına geldiğini belirtti. İl Sağlık Müdürü Hasan Yılmaz, yeni hastane projesinin bu şekilde olması halinde binayı enine genişletmenin söz konusu olacağını söyledi. Şu haliyle yeni hastane binasının inşaatının başlayıp bitirilmesiyle ilgili en azından 3-4 aylık bir kayıp meydana geldi. Ancak, Mania Planı sıkıntısının kısa sürede aşılması halinde hastane binası mevcut projesiyle inşa edilebilecek.



Türkiye’de bir kenarda atılı olarak duran mania Planları Adana’daki Emniyet Müdürlüğü binasının yıkılmasıyla yeniden gündeme gelmiş oldu. 6 katı yıkılan binanın ardından sadece Balıkesir’de son 1 ay içerisinde 4 resmi kurum Belediyeden Mania Palanıyla ilgili resmi bilgi istedi.



MANİA PLANI NEDİR?

Mania planları Milli Savunma Bakanlığı İnşaat Emlak ve NATO Enfrastrüktür Dairesi Başkanlığı tarafından askeri hava alanları için hazırlanmış. Türkiye genelindeki Askeri Hava Alanlarının uçuş güvenliğini sağlamak üzere NATO kriterlerine göre hazırlanan mania planları 1994 yılından itibaren imar planlarına işaretlenmek ve yapılaşmalarda dikkate alınmak üzere ilgili kurum ve kuruluşlara yayımlanmış. Söz konusu Askeri Hava Alanlarını Sivil Havacılığın da ortak olarak kullandığı ve dünyadaki bir çok ülkede kullanılan kriterler ile standartlığı sağlamak üzere, daha önce üretilen Askeri Hava Alanları Mania planları Uluslararası Sivil Havacılık (ICAO) kriterlerine göre revize edilmiş. Mevcut haliyle revize işlemleri tamamlanan Ankara-Etimesgut ve Güvercinlik, Kayseri-Erkilet, Diyarbakır, İstanbul-Sabiha Gökçen ve Bursa-Yenişehir Askeri Hava Alanları Mania Planları üretilerek daha önce yayımlandı. Ayrıca, Uluslararası Sivil Havacılık Antlaşmasının 14 numaralı teknik ekinde yer alan gölgeleme prensibinin ve mania ışıklandırmasının uygulanmasına da başlandığı belirtiliyor.



MANİA PLANLARININ ÖZELLİKLERİ

Mania planlarının yapım amacı, uçuş güvenliğini tehlikeye düşürecek yüksek yapılaşmaların kontrol altına alınması ve vatandaşların can ve mal güvenliğinin sağlanmasıdır. Dolayısıyla, mania planı, bu plan kapsamında kalan arazilerde yapılacak inşaatların maksimum yüksekliklerini belirlemektedir. Mania Planları 3 ana bölümden oluşmaktadır. Birincisi pist, hava araçlarının iniş ve kalkış yaptığı kaplamalı alan. İkincisi pist uzantısı tahdit alanları, pistin bittiği yerden 60 metrelik engelsiz alanlardan itibaren her iki yöne yüzde 2 eğimle 15 km uzunluğunda devam eden yüzey. Üçüncüsü ise pist yanal tehdit yüzeyi, pistin her iki yanında 6 km devam eden ve eğik yüzey, eğik düzlem ve konik yüzeyden oluşan yüzey.



GÖLGELEME PRENSİBİNİN ESASLARI VE UYGULAMA

Mania Planı kapsamında bulunan doğal ve yapay engellerin yüzde 10 ters eğim yüzeyinde (etki alanında) kalan bölgelerde mania planının tanıdığı maksimum yükseklikten daha fazla inşaat yüksekliği verilmesini sağlamaktadır. Bu prensibin ne şekilde uygulanacağı Genelkurmay Başkanlığınca talimat haline getirilmiş olup, uygulama yetkisi yetkili Komutanlıklarda bulunuyor. Ayrıca, gerek mania planından önce, gerekse gölgeleme prensibi ile mania planı tahdit yüzeylerini geçen tüm kamu veya özel ve tüzel şahıslara ait tesislerin Annex 14’de yer alan mania ışıklandırması kuralları çerçevesinde ışıklandırılması gerekiyor. Mania Planlarının uygulama yetkisinin 2965 Sayılı Kanun gereğince belirlenen yetkili Komutanlıklara verildiği, ancak, yetkili Komutanlığın kararına itiraz halinde ise konunun Genelkurmay Başkanlığınca bir defa daha incelenebileceği bildirildi. Mania Planı kapsamında kalan bir arazide inşaat yapılmadan önce, ilgili belediye tarafından arazinin tapu sureti, kadastral ve imar paftası, 1/25.000 ölçekli haritası ve gölgeleme prensibinden faydalanabilecek durumda ise gölgelemeye esas maniaların yeri ve kotlarını belirtir ölçekli ve sayısal harita ile yetkili Komutanlığa başvurulması gerekiyor.



İnşaatların yetkili Komutanlığın verdiği görüş doğrultusunda yapıldığı bildirildi.



MANİA PLANINA AYKIRI YAPILAR

Mania Planına aykırı olarak yetkili Komutanlıktan izin alınmadan veya alınan görüşe uyulmadan yapılan inşaatların için, “2490 Sayılı Sivil Havacılık Kanunu ve 3194 Sayılı İmar kanununun ilgili maddeleri hükümlerine göre mania planlarına uygun hale getirilir” hükmü uygulanıyor.

