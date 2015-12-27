”Malatya’da da Varmış”

Muğla’nın Bodrum ilçesinde, bir kişinin bahçesinde bulduğu insan yüzünü andıran görünüme sahip örümcek görenleri şaşkına çevirdi.

İlçenin Yokuşbaşı Mahallesinde oturan 41 yaşındaki Nagihan Kaçar evinin bahçesinde yürürken dikkatini çeken örümcek ilgi odağı oldu. Örümceğin vücudunda toplu duran kısmın dikkatini çektiğini ve yumurta bırakacağını düşündüğünü belirten Kaçar, “Dikkatli bakınca insan yüzünü andıran bir görünümü olduğunu fark ettim. İlk başta zehirli olabileceğini düşünerek korktum. Çok ilgi çekici olduğu için daha sonra dikkatlice alıp kavanoza koydum” dedi.

Eşi Ramazan Kaçar’ın “Bu örümcek değil uzaylı” dediğini anlatan Nagihan Kaçar, şöyle konuştu: “Kaçmasın diye iyi muhafaza ediyoruz. Hareketlerini izliyoruz. Böyle bir örümcek bulduğumu söylediklerim gelip bakıyor. Bu nedenle evim ziyaretçi akınına uğradı.”

İnternette araştırma yaptıklarını ve daha önce buna benzer örümceğin Manisa ve Malatya’da bulunduğunu öğrendiklerini dile getiren Kaçar “Sanırım üçüncüsünü biz bulduk” ifadesini kullandı.

Örümceği bulduğunda renginin beyaz olduğunu söyleyen Nagihan Kaçar, sözlerine şöyle devam etti: “Ekmek verdim, küçük böceklerden verdim yedi. Maydanoz verdim yedi. Maydanozu yedikten bir süre sonra rengi yeşile döndü. Domates, havuç vereceğim. Renginin değişip değişmeyeceğini çok merak ediyorum. Maydanoz verdiğimde rengi hemen yeşile dönmemişti. Sanırım sindirdikten sonra rengi değişti.”