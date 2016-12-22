Malatya’da Eğitimi Konuştular

Malatya Büyükşehir Kent Konseyi Malatya’da faaliyet gösteren Sivil Toplum Kuruluşları ile düzenlediği istişare toplantılarına Eğitim Dernekleri ile devam etti.

Büyükşehir Kent Konseyi binasında gerçekleştirilen istişare toplantısına eğitim alanında faaliyette bulunan dernekler ve bazı kurumların temsilcileri katıldı.

Büyükşehir Kent Konseyi Genel Sekreteri Abdullah Pektaş, STK’ların sorunlarını dile getirildiği ve çözüm yollarının arandığı istişare toplantısında iki soru başlığı belirlediklerini ve bu sorulardan birinin; İlimizde eğitim alanında hizmet veren STKlar olarak Malatya’daki eğitim faaliyetlerinin yeterliliği; bir diğerinin ise eğitimle ilgili problemlere yerel çözüm önerlileri olduğunu söyledi.

Akleden Kalp Eğitim Kültür ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Faysal Şahaplıoğlu, Örgün eğitime çok fazla önem verildiğini fakat dini ve ahlaki eğitime de önem verilmesi gerektiğini söyleyerek, çocuklarda ahlaki eğitimin artırılması gerektiğini vurguladı.

Tecde Eğitim ve Kültür Derneği Başkanı İshak Güven, Özellikle sitelerde yaşayan çocukların sosyal anlamda çok eksik kaldıklarını, bu çocuklara sosyal hayat anlamında eğitimler verilmesi gerektiğini söyledi.

Değerler Eğitimi Dersi Okutulmalı

Eğitim de sınırın olmaması gerektiğini vurgulayan Hanımın Çiftliği Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Latif Bayram, “Eğitimde en büyük eksiklerimizden bir tanesi değerler eğitimi ve gerek dernekler üzerinden gerekse Milli Eğitim Bakanlığı üzerinden “Değerler Eğitimi” dersleri okutulmalı.” dedi.

Malatya Eğitimi Geliştirme Derneği Başkanı Niyazi Tan, İlk, orta, lise ve üniversite başarısının artması için; bilgi, kültür, spor ve teknoloji alanında yarışmalar yapılması gerektiğini ve bu yarışmalar sonucunda verilen ödüllerinin başarıyı artırabileceğini dile getirdi.

Ülkemizde zorunlu eğitimden öte gönüllü eğitime geçilmesi gerektiğini dile getiren Şuurlu Öğretmenler Derneği Malatya Şubesi Başkanı Ramazan Güllüoğlu, dürüstlük ve şeffaflık eğitiminin verilmesi gerektiğini ve Milli Eğitim Bakanlığı’nın yaptığı çalışmalarda eğitim derneklerinden de görüş almasının önemli olduğunu söyledi.

İlim Yayma Cemiyeti Malatya Şubesi Başkan Yardımcısı Nevzat Doğan, Eğitimi ve öğretimi birbirine karıştırmamamız gerektiğini, eğitimin yanında öğretimin de olması gerektiğini ve öğretimde de ahlak ve değer üzerinden gidilmesinin önemli olduğunu söyledi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü Hayat Boyu Öğrenme Şube Müdürü Mehmet Akgün, Bakanlığın açtığı kurslar konusunda sıkıntılar yaşadıklarını, katılımın az olduğunu ve katılanlarınsa genelde bir yerde işe girebilmek için geldiğinden dolayı kaliteyi yakalayamadıklarını söyledi.

Orduzu Eğitim ve Kültür Derneği Başkanı Murat Nalçacı, Öğretmenlere gereken değerin verilmediğini ve öğretmenlerin maaşı artırılarak öğrencileri öğretmenliğe teşvik etmek gerektiğini dile getirdi.

Eğitim Bir Sen Malatya Şube Başkanlığı adına görüşlerini dile getiren Şükrü Deveceloğlu, Değerler eğitimi veren hocaların değerler konusunda bilgi sahibi olup olmadıklarının kontrol edilmesinin önemine değinerek, çocukların okuduğunu anlayıp anlamadığı konusunda çalışmalar yapılması gerektiğini söyledi.

Basiret Eğitim ve Sosyal Yardımlaşma Derneği Başkan Yardımcısı Cevdet Kızrak, Okullardaki sıkıntıların aile içine yansıtılmaması gerektiğini ve eğitimde saygı konusunda daha fazla çalışmaların yapılması gerektiğini söyledi.

Bu toplantıların derneklerin birlik içerisinde hareket etme açısından çok önemli olduğunu dile getiren STK temsilcileri bu birlikteliği sağlayan Malatya Büyükşehir Kent Konseyi Genel Sekreterliğine teşekkür ettiler.

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