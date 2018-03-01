“Malatya’da Farklı ve Zengin Kültürle Karşılaştım”

Malatya’nın turizminin geliştirilmesi amacıyla Vali Ali Kaban başkanlığında toplantı gerçekleştirildi. Toplantıya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ercan Turan, İnönü Üniversitesi, FKA yetkilileri, Akçadağ, Arapgir, Battalgazi, Yeşilyurt Belediye Başkanları, İl Kültür ve Turizm Müdürü ve diğer ilgili kurum temsilcileri katıldı.

Vali Kaban toplantının açılışında yapmış olduğu konuşmasında; Malatya da daha önce görev yapmış olduğu illerden çok farklı ve zengin bir kültürle karşılaştığını belirterek “Malatya da; tarih var, kültür var, doğal güzellikler var. Farklı inançlarda, düşüncelerde olunmasına karşın, hoşgörü var, inançlara saygı var, sevinçte ve kederde birliktelik var, bereketli toprağı ve zengin su kaynaklarından oluşan doğal ürünleri var, kadim kültüründen kaynaklanan zengin mutfağı var. İşte bu unsurları bir araya getirerek ve tanıtımını en iyi şekilde yaparak, Malatya’mızı turizmde marka yapmalıyız. Bugün bu konuyu görüşmek, katılanların görüş ve fikirlerini almak için toplandık, buradan çıkan fikirleri olgunlaştırıp ileriki haftalarda tekrar tekrar toplanarak sonuca gidilmesi için çaba göstereceğiz” dedi.

Toplantıda, Akçadağ, Arapgir, Arguvan, Battalgazi, Darende, Yeşilyurt ilçelerindeki İnanç Turizmine yönelik kültürel değerlerin ortaya çıkarılması, anma günleri ve kutsal günlerde bu kültürel zenginliklerin turizme açılması için eksikliklerin giderilmesi ve çeşitli materyallerle tanıtıma ağırlık verilmesi konusunda kararlar alındı.

(Bülten)