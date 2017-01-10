Malatya’da FETÖ Operasyonu: 30 Öğretmen Gözaltına Alındı

Malatya’da yürütülen FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik operasyon kapsamında, kapatılmış olan özel eğitim kurumlarında görev yapan 30 öğretmen gözaltına alındı.

Malatya Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ/PDY Terör Örgütüne, iltisaki veya irtibatı olduğu iddiasıyla kapatılmış olan özel eğitim kurumlarında görev yapan öğretmenlere yönelik olarak Malatya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekiplerince Malatya merkezli 11 ilde eş zamanlı operasyon yapıldı.

Malatya ile birlikte Adana, Antalya, Elazığ, Gaziantep, Hatay, İstanbul, Kayseri, Kahramanmaraş, Kütahya ve Osmaniye’de önceden belirlenen adreslere yapılan operasyon sonucunda 8’i bayan olmak üzere toplam 30 öğretmen gözaltına alındı. Gözaltına alınan bazı şüphelilerin örgütün kendi aralarında iletişimi sağlamak amacıyla telefonlarına kurduğu kriptolu iletişim programı ”Bylock”u kullandığı belirtildi.

Soruşturma devam ediyor.

Burhan Karaduman-Yeni Malatya Gazetesi /Malatyahaber.com