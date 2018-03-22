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Malatya’da FETÖ Operasyonu: 4 Gözaltı

Malatya’da FETÖ Operasyonu: 4 Gözaltı
  • 22.03.2018
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Malatya merkezli 3 ilde FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik soruşturma kapsamında gerçekleştirilen operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü TEM Şubesi ekiplerince yürütülen soruşturma kapsamında FETÖ/PDY Silahlı terör örgütü üyesi olduğu tespit edilen şüphelilere yönelik olarak Malatya merkezli Isparta ve Sinop illerinde 6 adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

Operasyon da Malatya’da T.K. adlı esnaf, aktif olarak görev yapan H.K. adlı öğretmen ve görevinden açığa alınan Y.K. adlı  polis memuru ile Isparta’da görevinden ihraç edilen D.A. adlı  sağlık memuru olmak üzere toplam 4 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Adreslerinde bulunamayan 2 şüpheli ise polis ekiplerince aranıyor. Soruşturma sürüyor.

Burhan Karaduman – Yeni Malatya Gazetesi / Malatyahaber.com

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