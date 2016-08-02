Malatya’da FETÖ/ PDY’de 23 Gözaltı
Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY Silahlı Terör Yöneticisi ve Üyesi Olma, Terör Örgütü Kapsamında yürütülen bir soruşturma nedeniyle Malatya merkezli 5 ilde Emniyet ekiplerince yapılan operasyonda 32 adrese baskın düzenlendiği ve 23 şüphelinin gözaltına alındığı açıklandı.
Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı Medya İletişim Bürosu aracılığı ile yapılan açıklama da, şu bilgiler paylaşıldı:
“Anayasal Düzeni Ortadan Kaldırmak ve Devletin Birlik ve Bütünlüğünü yıkmak üzere darbe teşebbüsünde bulunmak, 3713 Sayılı Kanun Kapsamında FETÖ/PDY Silahlı Terör Yöneticisi ve Üyesi Olma, Terör Örgütü Kapsamında Nitelikli Dolandırıcılık (Dini İnanç ve Duyguların İstismar Edilmesi Suretiyle ve Kamu Kurum ve Kuruluşların Kamu Meslek Kuruluşlarının Siyasi Parti, Vakıf veya Dernek Tüzel Kişiliklerinin Araç olarak kullanılması suretiyle) 2860 Sayılı Yardım Toplama Kanununa Muhalefet, 5253 sayılı Dernekler Kanununa Muhalefet, Evrakta Sahtecilik ve Güveni Kötüye Kullanma, 3194 sayılı İmar Kanununa Muhalefet suçlarından ve 15/07/2016 tarihi itibari ile Ülkemiz genelinde Türk Silahlı Kuvvetlerine bağlı bir grup ordu mensubu tarafından ” Ülkemizde silah zoru ile iktidarı ele geçirme, radyo, tv. vb. Medya organlarını işgal etme, vatandaşlarımıza yönelik silahlı saldırı, kamu kurum ve kuruluşlarına yönelik hava araçları ile saldırı, sivil/askeri/polislerin şehit edilmesi, vb. ” şeklinde silahlı Askeri darbe teşebbüsü girişiminde bulunduğu ve eylemin FETÖ/PDY silahlı terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten şahıslar tarafından gerçekleştirilmeye çalıştıkları tespit edilmesi ve askeri darbe teşebbüsü eylemi esnasında yapılanmanın diğer özel ve resmi kurumlarında bulunan şahıslar tarafından desteklendiği, belirtilen yapılanmanın ve faaliyetlerinin tam manasıyla deşifre edilmesine yönelik yapılan çalışmalar sonucu; 02.08.2016 tarihinde saat 05:30’da: Mardin, Erzurum, Tunceli ve Bingöl illerinde 4, Malatya ilinde 32 olmak üzere Malatya Merkezli toplam 5 ilde 36 ayrı adreste başlatılan eş zamanlı operasyonda 23 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmıştır.
Şüphelilerin yönetiminde bulunan Malatya’daki FETÖ/PDY silahlı terör örgütüyle iltisaklı olduğu tespit edilen özel okul, yurt ve dershanelerin bağlı bulunduğu,
1-Malatya Kardelen Özel Eğitim İnşaat San. ve Turizm A.Ş.
2-Beşer Eğitim Kurumları Anonim Şirketinde
3-Malatya Elvan Özel Eğitim ve Öğretim Anonim Şirketinde
4-Öz Fetih Özel Eğitim Öğretim ve Basın Yayın Tic. San. A.Ş.
5-Malatya Aktif İş Adamları Derneği (MAKİAD) isimli şirket ve dernek binalarında halen aramalar devam etmektedir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”
Yeni Malatya Gazetesi- malatyahaber.com
Cesamin Özkan sen ne anlatiyorsun ne konuşuyorsun bilerek bilmeyerek o ahlaksız deccale Demirel Ecevit Özal Abdullah gül ve daha niceleri destek oldu yardım etti adam hain olduğunu deklare etti ne olduğu çıktı ortaya sen tarih oku biraz anlarsın neye hizmet ettiğin de belli değil boş boş kinusmuşsun editor de yayınlamış geç bunlara geç içi boş laflar allah birlik ve beraberliğimizi korusun inşallah
Tarih oku demişsin de sen tarih nedir bilirmisin acaba. Sen daha FETÖ denilen bu örgüte destek olan kişilerin ve yapıların kronolojisinden bihabersin kalkmış ona buna tarih oku diyorsun.Yorumlarına ve anlatım yeteneğine bakılırsa bırak tarihi sen okuma alışkanlığı olan biri bile değilsin. O nedenle tarihten bahsetmeden önce okuma alışkanlığını edin ve bolca her türlü yayınları okumaya başla. Bu anlamda sana kaynak anlamında destek olmaya hazırım hemşehrim. Bak önce dinler tarihinden başla, sonra toplum bilimine giriş adlı bir eser oku, sonra sosyoji, biraz temel ekonomik bilgiler, Siyasal partiler tarihi hakkında bilgi içeren bir kitap. Ve Türklerin tarihini oku, sonra cumhuriyet dönemine ait başlangıcından bu güne olan süreci anlaman adına oku. Hatta sana dahada pratik ve hızlı yol alman için hem kaynak hemde metot yönünden destek olmaya hazırım bu görevi zevkle yaparım eğer istersen. Selamlar sağlıklı ve mutlu günler.
AKP ve Recep Tayyip yıllardır Fetullah Gülen ile birlikte yürüdüler. El ele kol kola oldular. Recep Tayyip hedefleri için çok bilerek ve isteyerek cemaati kullandı destekledi. Kendi hedeflerine ulaştıktan sonra onları vatan hainliği yapan FETÖ olarak yaftaladı. Şimdi sormak lazım değilmi, bu terör örgütü dedikleri yapıya yıllardır yardım ve yataklık yapan kimlerdi, ne istedilerde vermedin diyen Recep Tayyip değilmiydi. Eğer cemaat vatan hainliği yapan bir terör örgütü ise AKP ve Recep Tayyip’te bu örgüte yardım ve yataklık yaparak aynı suçları işlemiş olmaktadırlar. Yani cumhurbaşkanlığı sıfatı ile bile olsa şun Recep Tayyip Erdoğan bu suç dahil diğer tüm suçlarından yargılanma durumundadır. Bu örgüte yardım ettiğini kendiside itiraf etmiştir. Hukuk devletinde olması gereken FETÖ için hazırlanan iddianamenin aynısının AKP ve Recep Tayyip Erdoğan içinde hazırlanarak iki iddianamenin birleştirilmesidir. Recep Tayyip Erdoğan FETÖ ye yardım ve yataklık yapma suçunu işlemiş olduğunu kendisi itiraf etmiştir. Ülkemize ve yüce Milletimize hayırlı olsun.
İsim verin efendiler bizde bilelim bu sır gibi saklama neden bilmiyorsanız bu haberide yayınlamayın
Ya bu adamlar aklanirsa, paralelle iliskisi yoksa o zaman adamin hayatini karartmis olursun, dedikodu yapmaya benzemez haber yapmak; onun da bir teknigi, sorumlulugu vardir. Nitekim gozaltina alinip serbest birakilan birsuru kisi oldu
TÜRKİYE ÇAPINDA TUTUKLANANLARIN NEREDEYSE BABA, ANA ADLARI İLE AÇIKLANIYOR SİZ HALA ADAMLARI ADI VE SOYADININ HARFLERİYLE AÇIKLAMAYA ÇALIŞIYORSUNUZ.KORKMAYIN CESUR OLUN.
Bu saatten sonra boş işler, adamlar 10 trilyon sodesten götürdü.Ayrıca bu okul ve dershanelere zamaninda kayyum atanmadi, hileli sermaye azaltimina gittiler 10 trilyonda ordan gitti.Bütün alacakları cek,parayi kacirdilar.Artık devlet halki dinlemeli ve her sikayeti araştırmalı.
Adam dernek başkanı, Malatya Ağır Cezada yargılanır, serbest kalır, darbe sürecinde de utanmadan millete şirketinin başlığıyla darbeyi kınayan mesaj ile kendini ve şirketini kamufle etmeye çalışır. Tıpkı Boydak ta olduğu gibi. Bunlar şebeke, akılları bir bunların. CIA, Mossad, İngiliz, Alman, Fransız, ve İran Şia sı hepsi bunlara destekçi. Bizlerin tek yapacağı birlik olmak; sünnisi, alevisi, çerkezi, boşnakı, lazı, kürdü, romeni yok bu işin. Şimdi bütünleşme zamanı, Gelin birlik olun. Birbirinizin kusurlarını araştırıp meydanlara çarşaf çarşaf sererek kendi gücünüzü azaltıp yok etmeyin. Ayrışmayın, birleşin, birbirinizi sevin, aranıza serpilmeye çalışılan kin ve nefret tohumlarının yeşermesine izin vermeyin. Sevgi, kardeşlik ve barış ile o tohumları yok edin. Bu güzelim ülkedeki Yer altı ve yer üstü zenginlikleriyle bulunan nimetler; Koca bir Kıtanın kıyamete kadar ihtiyaçlarını karşılamaya yeter de artar bile.
Dostlar Evet Birlik zamanı Bakın 15 Temmuz Olayında Ölenler Kimler Devlet Üst Düzeyinde Birisinin Çocuğunun burnu kanadımı Demeki Ülkeyi soyanlar Ayakta Ülkesi İçin canını verenler gariban yoksul ülkesini sevenler
ne sacmaliyorsun cafer
yoksa sendemi fetöcüsün bunun benle alakası yok Cafer GÜNAY
bu adam gerçek kişi gibi durmuyor.bu gibi kişileri lütfen emniyete bildirelim.
O adam adam gibi fikirlerini yazıyor ve sen onunla fikirlerinle muhatap olacağına emniyete bildirelim diye peşin suçlama yapıyorsun. Yazdıklarında suç unsuru yoksa emniyetlik polislik ne işi var ki yargısız infaz yapıyorsun. Allah’ tandamı korkmuyorsun . AKP- Cemaat el ele kol kola yürümedimi , AKP şimdi terör örgütü ilan ettiği bu yapıya yardım ve yataklık yapmadımı. Cumhurbaşkanı bile itiraf ediyor ama sen hala Allahın verdiği aklı gözü kulağı kullanmamakta ısrar ediyorsun. İşlediğin günahlar aslında sana münasip olan günahlar.
İçinizden bir Allah’ın kulu zerre kadar malumata sahip olmadan esip gürlüyor. Madem bu kadar eminsiniz açın ellerinizi: “ALLAH HERKESİ ARKASINDA GİTTİĞİ KİŞİYLE MAHŞERDE HAŞRETSİN” amin. Amin demeyenin Allah belasını versin. Aminnn