Malatya’da FETÖ/ PDY’de 23 Gözaltı

Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY Silahlı Terör Yöneticisi ve Üyesi Olma, Terör Örgütü Kapsamında yürütülen bir soruşturma nedeniyle Malatya merkezli 5 ilde Emniyet ekiplerince yapılan operasyonda 32 adrese baskın düzenlendiği ve 23 şüphelinin gözaltına alındığı açıklandı.

Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı Medya İletişim Bürosu aracılığı ile yapılan açıklama da, şu bilgiler paylaşıldı:

“Anayasal Düzeni Ortadan Kaldırmak ve Devletin Birlik ve Bütünlüğünü yıkmak üzere darbe teşebbüsünde bulunmak, 3713 Sayılı Kanun Kapsamında FETÖ/PDY Silahlı Terör Yöneticisi ve Üyesi Olma, Terör Örgütü Kapsamında Nitelikli Dolandırıcılık (Dini İnanç ve Duyguların İstismar Edilmesi Suretiyle ve Kamu Kurum ve Kuruluşların Kamu Meslek Kuruluşlarının Siyasi Parti, Vakıf veya Dernek Tüzel Kişiliklerinin Araç olarak kullanılması suretiyle) 2860 Sayılı Yardım Toplama Kanununa Muhalefet, 5253 sayılı Dernekler Kanununa Muhalefet, Evrakta Sahtecilik ve Güveni Kötüye Kullanma, 3194 sayılı İmar Kanununa Muhalefet suçlarından ve 15/07/2016 tarihi itibari ile Ülkemiz genelinde Türk Silahlı Kuvvetlerine bağlı bir grup ordu mensubu tarafından ” Ülkemizde silah zoru ile iktidarı ele geçirme, radyo, tv. vb. Medya organlarını işgal etme, vatandaşlarımıza yönelik silahlı saldırı, kamu kurum ve kuruluşlarına yönelik hava araçları ile saldırı, sivil/askeri/polislerin şehit edilmesi, vb. ” şeklinde silahlı Askeri darbe teşebbüsü girişiminde bulunduğu ve eylemin FETÖ/PDY silahlı terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten şahıslar tarafından gerçekleştirilmeye çalıştıkları tespit edilmesi ve askeri darbe teşebbüsü eylemi esnasında yapılanmanın diğer özel ve resmi kurumlarında bulunan şahıslar tarafından desteklendiği, belirtilen yapılanmanın ve faaliyetlerinin tam manasıyla deşifre edilmesine yönelik yapılan çalışmalar sonucu; 02.08.2016 tarihinde saat 05:30’da: Mardin, Erzurum, Tunceli ve Bingöl illerinde 4, Malatya ilinde 32 olmak üzere Malatya Merkezli toplam 5 ilde 36 ayrı adreste başlatılan eş zamanlı operasyonda 23 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmıştır.

Şüphelilerin yönetiminde bulunan Malatya’daki FETÖ/PDY silahlı terör örgütüyle iltisaklı olduğu tespit edilen özel okul, yurt ve dershanelerin bağlı bulunduğu,

1-Malatya Kardelen Özel Eğitim İnşaat San. ve Turizm A.Ş.

2-Beşer Eğitim Kurumları Anonim Şirketinde

3-Malatya Elvan Özel Eğitim ve Öğretim Anonim Şirketinde

4-Öz Fetih Özel Eğitim Öğretim ve Basın Yayın Tic. San. A.Ş.

5-Malatya Aktif İş Adamları Derneği (MAKİAD) isimli şirket ve dernek binalarında halen aramalar devam etmektedir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”

Yeni Malatya Gazetesi- malatyahaber.com