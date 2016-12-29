Malatya’da FETÖ’den 6 Gözaltı

Malatya’da FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik soruşturmada 1’i Milli Eğitim’de görevli toplam 6 öğretmen ve özel güvenlik görevlisi gözaltına alındı.

Malatya Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik soruşturması kapsamında Malatya İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şubesi ekiplerince 10 adrese eş zamanlı yapılan operasyonda Milli Eğitim Müdürlüğünde görevli 1 öğretmen ile kapatılan FETÖ okullarında görevli öğretmen ve özel güvenlik görevlilerinin de aralarında bulunduğu 6 kişi gözaltına alındı.

Şüphelilere yönelik soruşturma devam ediyor.

VALİLİK AÇIKLAMASI..

Bu arada, Valilik’ten operasyonla ilgili şu açıklama yapıldı:

“Terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin Milli Güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakî yahut bunlarla irtibatı olduğu değerlendirilenlerle ilgili olarak Valiliğimizce yapılan çalışmalar çerçevesinde;

15 Temmuz 2016 tarihinde Devletimizin birliğine, varlığına, bekasına, Sayın Cumhurbaşkanımızı, Milletimizin iradesini temsil eden TBMM’ni ve diğer Kurumlarımızı, Demokrasiyi ve doğrudan halkımızı hedef alan FETÖ/PDY Terör Örgütüne yönelik olarak yapılan etkin mücadele kapsamında Malatya ilimizde;

Cumhuriyet Başsavcılığınca; FETÖ / PDY Terör Örgütüne Yönelik Yürütülen Soruşturma Kapsamında:

İl Emniyet Müdürlüğünce ilimizde 10 hedefe yapılan operasyon sonucu FETÖ/PDY Terör Örgütü ile iltisaklı olan Milli Eğitim Müdürlüğünde görevli 1 öğretmen ile FETÖ okullarında görevli öğretmen ve özel güvenlik görevlilerinin de aralarında bulunduğu 6 kişi gözaltına alınmıştır.”

Yeni Malatya Gazetesi- malatyahaber.com