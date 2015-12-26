‘Malatya’da Film Çekeceğiz’

Manken Tuğba Özay, ilk defa sinema filminde rol alacağını belirterek, “Filmde güzelliğimle değil, aksine acı çeken, bütün vücudunda çizgiler oluşmuş bir insan olmak istiyorum” dedi.

Beylikdüzü TÜYAP Fuarı’nda Mefile giyim firmasının yaz ve kış kreasyonu defilesine katılan manken Tuğba Özay, podyumda yaşamayı sevdiğini belirterek, Kültür Bakanlığı tarafından da onaylanan bir sinema filminde rol alacağını söyledi. Filmde barış mesajları vereceğini anlatan Özay, ilk filminde güzelliği ile değil acı çeken haliyle yer alacağını söyledi. Çekimlerin pazartesi günü Malatya’da başlayacağını belirten ünlü manken, “Pazartesi günü Malatya’da bir film çekimine katılacağım. Kültür Bakanlığı onaylı filmin mesajı ise dünya barışı. Dünya üzerinde herkesin barış içinde yaşaması gerektiğini söylüyor. Ben orada çok güçlü ve asi bir kızım. Savaş ortamını ve işkenceyi, toplumsal içeriği anlatıyor. İlk sinema filmim olacak. Ben orada güzelliğimle değil; aksine acı çekmiş, bütün vücudunda çizgiler oluşmuş bir insan olmak istiyorum. İnsan yetenekleriyle hareket etmeli. Yaşlanmadan sinema filmlerinde rol almak istiyorum” dedi.

Tekbir giyim firmasının düzenlediği başörtüsü defilesini kabul etmemesiyle ilgili olarak ise Özay, “Tekbir giyim sahiplerini çok seviyorum. Uzun zaman birlikte çalıştık onlarla. O gün doluydum. Başka bir programım vardı. İzmir’de olacağım sonra annemin doğum gününe katılacağım. Annemin yaş günü var. Geçen yıl ona sürpriz yapıp araba almıştım bu yıl da helikopterle İstanbul turu attırmak istiyorum. Aile çok önemli. Annemi çok seviyorum” diye konuştu.