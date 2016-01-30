Malatya’da Global Game Jam

Global Game Jam 2016 Malatya etkinliği ilk kez İnönü Üniversitesinde gerçekleştiriliyor.

29 Ocak’ta başlayan ve 31 Ocak’ta sona erecek olan Global Game Jam etkinliği İnönü Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü ile İnönü Üniversitesi Bilgoritma Topluluğu tarafından gerçekleştiriliyor.

Malatya’da ilk kez gerçekleşen etkinliğe İnönü Üniversitesi Rektörlüğü, Yeşilyurt Belediyesi, Battalgazi Belediyesi, Türkiye Oyun Geliştiricileri Derneği(TOGED), Malatya Park, Büyük Baharatçı, World Teknoloji, NASA Bilgisayar, Akranlar Süpermarket ve Bowling Adası destek veriyor. Etkinliğe şehir içi ve dışından yaklaşık 200 öğrenci ve sivil katılıyor. Bilgoritma Topluluğu Adına etkinliğin açılışında konuşan Bilgisayar Mühendisliği Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Adnan Fatih Kocamaz, “Bu katılım oranı ile ülkenin en geniş katılımlı GGJ etkinliğinin olması bekleniyor. Bundan sonraki yıllarda bu etkinliğin geleneksel hale dönüştürülmesi planlanıyor” diye konuştu.

Global Game Jam etkinliğinin dünyanın her yerinde fiziksel olarak aynı ortamda ve aynı zaman diliminde gerçekleştirilen oyun geliştirme etkinliği olarak 2009 yılından itibaren her yıl düzenlendiğini belirten Kocamaz, “Dünyadaki amatör ve profesyonel oyun geliştiricilerini birbirine bağlayan bu etkinlik, oyun geliştirmeye ilgi duyanların bir araya gelerek tecrübelerini paylaşmaları ve video oyunlarını kullanarak kalabalık bir topluluk içinde kendilerini ifade etmeleri fikrinden doğmuştur. Global Game Jam’de katılımcılar, etkinlik başlangıcında ilan edilen ortak tema üzerinde yoğunlaşacak ve hiçbir ön hazırlık olmaksızın o anda oyunlarını tasarlayacak ve bütün oyun geliştirme faaliyetlerini etkinlik süresinde yürüteceklerdir. GGJ 2015’te 78 ülke ve 518 ayrı bölgede 5438 oyun geliştirilmiş olup GGJ 2016’da88 ülke ve 590 ayrı bölgede katılımcıların daha fazla oyun geliştirecekleri tahmin edilmektedir” şeklinde konuştu.

Kocamaz konuşmasında, Global Game Jam 2016 Malatya etkinliğinin sadece oyun programlama üzerine olmadığını kaydederek “Eğer oyun tasarımı yapabiliyorsanız, resim çizebiliyorsanız, bir müzik enstrümanı çalabiliyorsanız, oyun seslendirme için sesinize güveniyorsanız ve hatta hiçbir deneyiminiz olmasa bile sadece fikir vermek, takıma moral vermek için bile bu etkinliğe çekinmeden yerinizi alabilirsiniz” ifadelerine yer verdi.

İnönü Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı Kapalı Spor Salonunda düzenlenen Global Game Jam 2016 etkinliği 48 saat sürecek. Katılımcıların yiyecek, içecek ve konaklama gibi ihtiyaçları sponsorlar tarafından karşılanırken katılımcılara keyifli bir oyun geliştirme ortamı sunabilmek için etkinlik alanında çeşitli eğlence aletleri ve sportif faaliyetler gibi ortamlarda hazırlandı.

GLOBAL GAME JAM NEDİR?

Global Game Jam(GGJ), dünyanın çeşitli bölgelerinde gerçekleştirilen bir oyun geliştirme etkinliği.

Bu etkinlikte, oyun geliştiriciler bir araya gelerek hem fikir paylaşımında bulunuyor. GGJ, oyun geliştirme deneyimine sahip insanları bir araya getirerek, oyun yazma ve geliştirme serüveni boyunca oyun sektörüne yönelik çeşitli gelişmeleri görüşebilecekleri bir ortam sunuyor.

iha