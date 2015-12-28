Elazığ’da Yükseköğretime Geçiş Sınavı’na (YGS)giren Recayi Karaman (21), 19 Mart Perşembe günü sınav sonucunu öğrendikten sonra evden kaçtı.

Elazığ’da yaşayan ve 2 yıldır YGS’ye hazırlandığı ifade edilen Recayi Karaman, Perşembe günü sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından, aldığı puanı öğrendikten sonra apar topar evinden ayrıldı ve bir daha geri dönmedi. 3 gündür kendisine ulaşamayan ailesi emniyete başvurarak, çocuklarının kaybolduğu ihbarında bulundu.

Telefonu kapalı olan Recayi Karaman’ın ailesi, çocuklarının Malatya’da görüldüğü ihbarı üzerine Malatya’ya gelerek iz sürmeye başladı.

Recayi Karaman’ın ağabeyi Taner Karaman, kardeşinin Perşembe günü sınav sonucunu öğrendikten sonra evden ayrıldığını ve bir daha geri dönmediğini söyledi. Karaman, “Kardeşim evden ayrıldıktan sonra kendisinden bir daha haber alamadık. Telefonu kapalıydı. Bizde emniyete başvurduk. Kardeşim son olarak Malatya’da görülmüş. Ailecek Malatya’ya geldik ve burada araştırma yaptık. Birkaç seyyar telefoncu kardeşimi gördüklerini ifade ettiler” diye konuştu.

“KORKACAK BİR ŞEY YOK”

Taner Karaman, kardeşinin sınav sonucundan dolayı kaçtığını düşündüklerini ifade ederek, “Kardeşimin korkudan dolayı eve gelmediğini düşünüyoruz. Korkacak bir şey yok. Biraz içine kapanık bir insan. Kimseye zararı olmaz, sessiz birisidir. Kendisi için bir sıkıntı yapmış olduğunu düşünüyoruz. Bizleri üzdüğünü düşünerek, evden gittiğini düşünüyoruz” dedi.