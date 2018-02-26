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Malatya Haber -

Malatya’da Hava Ulaşımına Sis Engeli

Malatya’da Hava Ulaşımına Sis Engeli
  • 26.02.2018
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Malatya‘da yoğun sis nedeniyle 2 yolcu uçağı Elazığ Havalimanı’na yönlendirildi.

Alınan bilgiye göre, Pazartesi sabahı İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanından kalkan Pegasus’un “PC-2570” sefer sayılı, İstanbul-Malatya seferi yapan Türk Hava Yollarının ise “TK-2630” sefer sayılı yolcu uçağı, yoğun sis nedeniyle Malatya Havalimanı’na iniş yapamadı.

Yolcu uçakları, Elazığ Havalimanı’na yönlendirildi.

Ayrıca Pegasus’un “PC-2571” sefer sayılı Malatya-İstanbul seferini yapacak yolcu uçağı da yoğun sis nedeniyle iptal edildi.

– Görüş mesafesi 30 metreye kadar düştü

Malatya‘da yoğun sis hayatı olumsuz etkiledi. Sabah saatlerinden itibaren yoğunluğunu artıran sis, özellikle şehir merkezi ile Elazığ ve Kayseri karayollarında görüş mesafesini kısalttı.

Şehir merkezinde görüş mesafesi yer yer 30 metreye kadar düştü.

AA

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