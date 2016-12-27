“Malatya’da Hazırlanıyoruz”

Bölgesel Amatör Futbol Ligi (BAL) 2. Grup ekiplerinden İnönü Üniversitesispor’un teknik sorumlusu Murat Kurt, devre arası kamp çalışmalarını Malatya’da sürdürdüklerini kaydetti.

Ligde ilk yarının sona ermesinin ardından birkaç günlük izin sonrası ikinci yarı hazırlıklarına başladıklarını ifade eden Kurt, “Futbolcularımızın büyük çoğunluğunu Antalya’da düzenlenen Üniversiteler Arası Futbol 1. Lige Yükselme Müsabakalarına götürdük. Burada kalan futbolcularımız ise çalışmalara başladı. Müsabakalara katılan futbolcularımıza bir iki gün izin verdikten sonra tam kadro olarak çalışmalarımıza başladık” dedi.

Kurt, devre arası kamp çalışmalarının iyi geçtiğini kaydederek, şunları söyledi: “İlk yarı bizim adımıza iyi geçti. Birkaç şansız maç oynadık ama yine de iyi mücadele ettik. Zorlu maçlar oynadık ve bu maçlarda puan almasını bildik. İkinci yarıda da aynı performansı sergilemek istiyoruz. Bu kapsamda ikinci yarıya en iyi şekilde hazırlanıyoruz. Kamp çalışmalarımız oldukça iyi geçiyor. Hazırlıklarımız kapsamında Kalegöl Otel’de kampa girme düşüncemiz var. İkinci yarıya en iyi şekilde hazırlanıp, ilk yarıda olduğu gibi iyi sonuçlar almak istiyoruz.”

Transferle ilgili netleşen bir durum olmadığını dile getiren Kurt, “1-2 oyuncu alma düşüncemiz var. Bununla ilgili yönetimle görüşmemiz oldu. Yapımıza uygun olursa 1-2 transfer yapabiliriz. Yoksa mevcut kadromuzla ikinci yarıda mücadele edeceğiz” diye konuştu.

Yeni Malatya Gazetesi