Hekimhanlılar Gecesi Yapıldı

Malatya’da Hekimhanlılar Gecesi düzenlendi.

Kongre ve Kültür Merkezi’ndeki geceye iş, sanat, siyaset, yargı ve basın camiasının önde gelen isimleri iştirak etti. Program organizasyonunu yapan Münir Çelik’in açılış konuşmasıyla başladı. Çelik gecenin anlam ve önemine değinerek birlik ve beraberlik içerisinde olmanın sevindirici olduğunu, bu dayanışma gecelerinin devam etmesi temennisinde bulundu ve “Bu gecenin oluşumda desteklerini bizden esirgemeyen Hekimhan Belediye Başkanı Aliseydi Millioğulları, İstanbul Hekimhanlılar Dernek Başkanı Turan Karadağ, Süleyman Sarıbaş, Muhittin Güven, Mehmet Pektaş, Yüksel Demirkol, Ahmet Ekmekçi, İlhan Çelebi, Bilfer Madencilik, Akyüz Tarım’a çok teşekkür ediyorum” dedi.

İstanbul Hekimhanlılar Dernek Başkanı Turan Karadağ da, “Havası sert, suyu sert adamı mert olan Hekimhanlılar ile her yerde karşılaşabilirsiniz. Bir özelliğimiz ise devletimizin en önemli ve kritik görevlerinde Hekimhanlı görmeniz mümkündür. Siz değerli Malatya´da yaşayan Hekimhanlılar ile bizleri bir araya getiren Münir Çelik’e bu manada teşekkür ederim. Hepinize, sağlık sıhhat ve mutluluk dolu günler diliyorum” diye konuştu.

Daha sonra konuşma yapan İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr.Ahmet Kızılay şunları söyledi:

“Tüm yorgunluğa rağmen koşarak buraya geldik. Sizlerle bir arada olmak birlik beraberlik ve kardeşlik havasını teneffüs etmek mutluluk vericidir. Sosyal etkinlikler bizleri bir araya getiriyor tanışmayan tanışıyor, tanışanlar daha çok kaynaşıyor, bu kaynaşmaya tanışmaya vesile olan Münir beye teşekkür ederiz.”

Hekimhan Belediye Başkanı Aliseydi Millioğulları da geceye katılmaktan büyük onur duyduğunu ifade ederek, “Malatya’nın yüzölçümü olarak en büyük ilçesiyiz. Burada binlerce hemşerimiz Malatya´da yaşamaktadır. Sizlerle bulunmaktan gerçekten büyük mutluluk duydum. Böylesine anlamlı geceler birlik ve beraberliklerin yaşandığı, dayanışmanın en güzel örneklerinin sergilendiği gecelerdir. Davetiniz için teşekkür eder her zaman yanınızda olduğumu bilmenizi isterim.” dedi.

Rümeysa Nergis’in sunduğu programda Malatya Sahne Sanatları Yönetmeni Ömer Konakçı’nın tiyatro gösterisi büyük beğeni topladı. Gecenin müzik bölümünde ise İbrahim Arı, Hüseyin Demirkol, Kürşat Çelik, ve Şehriban Kırcı’nın müzik ziyafeti gecenin geç saatlerine kadar devam etti.

Programa Hekimhan Belediye Başkanı Aliseydi Millioğulları, İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr.Ahmet Kızılay, MASKİ Hekimhan Şube Şefi Kaya Akgül, Ak Parti Hekimhan İlçe Başkanı Adil Ağcan, İyi Parti Hekimhan İlçe Başkanı Melda Pektaş Aygül, İstanbul Hekimhanlılar Dernek Başkanı Turan Karadağ, ADD Malatya Şube Başkanı Yunus Millioğulları, Gazeteciler ve Televizyoncular Cemiyeti Başkanı Kemal Deniz, Malatya Spor yöneticisi Hadi Dursun, MASTÖB Malatya Şubesi Başkanı Murat Cengiz ve Kadın Kolları üyeleri katıldı.

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