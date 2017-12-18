Evkur Yeni Malatyaspor’a 2-1 yenilen Galatasaray’ın yönetiminin Teknik Direktör İgor Tudor’la yolları ayırma kararı aldığı öne sürüldü.

Sabah Gazetesi’nde Mehmet Özcan imzası ve “Malatya’da İpi Çekildi” başlığıyla yayınlanan haber şöyle:

“Taraftarın büyük tepkisine karşın sürekli olarak İgor Tudor’un arkasında duran Galatasaray Başkanı Dursun Özbek de Hırvat teknik adamdan desteğini çekti. Evkur Yeni Malatyaspor mağlubiyetinden sonra havaalanında futbol direktörü Cenk Ergün ile ayaküstü acil bir toplantı yapan Özbek, sürekli olarak diziliş ve takım sistemi ile oynayan İgor Tudor ile yolları ayırma kararı aldı. Galatasaray yönetimi, bugün saat 14.00’te Türk Telekom Stadı’nda olağanüstü toplantı yapacak ve akabinde Tudor’un görevine son verildiği kamuoyuna duyurulacak.”

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