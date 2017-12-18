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Malatya Haber -

“Malatya’da İpi Çekildi”

“Malatya’da İpi Çekildi”
  • 18.12.2017
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Evkur Yeni Malatyaspor’a 2-1 yenilen Galatasaray’ın yönetiminin Teknik Direktör İgor Tudor’la yolları ayırma kararı aldığı öne sürüldü.

Sabah Gazetesi’nde Mehmet Özcan imzası ve “Malatya’da İpi Çekildi” başlığıyla yayınlanan haber şöyle:

“Taraftarın büyük tepkisine karşın sürekli olarak İgor Tudor’un arkasında duran Galatasaray Başkanı Dursun Özbek de Hırvat teknik adamdan desteğini çekti. Evkur Yeni Malatyaspor mağlubiyetinden sonra havaalanında futbol direktörü Cenk Ergün ile ayaküstü acil bir toplantı yapan Özbek, sürekli olarak diziliş ve takım sistemi ile oynayan İgor Tudor ile yolları ayırma kararı aldı. Galatasaray yönetimi, bugün saat 14.00’te Türk Telekom Stadı’nda olağanüstü toplantı yapacak ve akabinde Tudor’un görevine son verildiği kamuoyuna duyurulacak.”

sabah.com.tr

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Yorumlar
  1. HAS dedi ki:
    18 Aralık 2017, 15:25

    14 HAFTA lider olmuş bir teknik adam başarısız ise diğerler nedir biri söylesin bu durumda diğer teknik adamları hepsini kovulması gerek

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