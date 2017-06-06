Malatya’da Kalkışma Davasında 3’üncü Duruşma
Malatya’da kalkışma davasında 3’üncü duruşma başladı. Tutuklu sanıklar, duruşmanın yapılacağı salona arka kapıya yanaşan cezaevi araçlarından içeriye alındı.
FETÖ’nün 15 Temmuz darbe girişimiyle ilgili tutuklanan, aralarında dönemin 2. Ordu Komutanı Adem Huduti, 2. Ordu Kurmay Başkanı Angun ile eski 7. Ana Jet Üssü Komutanı Tuğgeneral Emin Ayık’ın bulunduğu 6’sı general 28’i tutuklu 76 sanıklı davanın üçüncü duruşması başladı.
Yakınca Spor Salonu’nda, 1. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından görülen duruşmaya 14 tutuklu sanık, elleri kelepçeli olarak cezaevi araçlarıyla getirildi. Daha önce yapılanın aksine sanıklar, salonun arka tarafına yanaşan cezaevi araçlarından indirilerek içeriye alındı.
Dönemin 2. Ordu Komutanı Orgeneral Adem Huduti, tutuklu bulunduğu cezaevinden SEGBİS üzerinden duruşmaya katılırken, birinci duruşmada alınan ara kararla adli kontrol ile serbest bırakılan ancak ikinci duruşmada alınan ara kararla yeniden tutuklanan dönemin 2. Ordu Kurmay Başkanı Tümgeneral Avni Angun duruşmada yer aldı.
Duruşmanın yapılacağı salonun çevresinde geniş çaplı güvenlik önlemi alınırken, bomba arama köpeğiyle salonda arama yapıldı.
Bir önceki duruşmada mahkemeye Turan Kılıç başkanlık yaparken, üçüncü duruşmada mahkemeye Vedat Koç başkanlık yaptı.
Ferdi Durdu / Yeni Malatya Gazetesi- malatyahaber.com