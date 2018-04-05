Malatya’da Konuşmadı Cezayı Yedi

TFF Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, geçtiğimiz Cumartesi günü Yeni Malatya Stadı’nda oynanan ve ev sahibi takımın 4-1 galibiyetiyle sonuçlanan Evkur Yeni Malatyaspor- Gençlerbirliği maçından sonra basın toplantısına katılmayan Gençlerbirliği Teknik Direktörü Ümit Özat’a para cezası verdi.

EYMS’nin bir golünün sayılmadığı, 2 penaltısının verilmediği, birçok gol fırsatını da kaçırdığı maçta takımının 4-1 mağlup olmasından sonra, basın toplantısına katılmayan Ümit Özat, Futbol Disiplin Talimatı’na ve Yayın Talimatı’nın da “Müsabaka bitiminde, teknik sorumlular (teknik sorumlunun cezalı veya tedbirli olması halinde antrenör) basın toplantısına katılır.” hükmüne uymadığı gerekçesiyle TFF Temsilcisi tarafından tutulan rapor kapsamında Hukuk Müşavirliği’nce PFDK’ya gönderilmişti.

PFDK’nın, Özat’a ilişkin kararı şöyle:

“GENÇLERBİRLİĞİ Kulübünün, 31.03.2018 tarihinde oynanan EVKUR YENİ MALATYASPOR-GENÇLERBİRLİĞİ Spor Toto Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasında, basın toplantısına teknik sorumlu katılımının sağlanmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle takdiren 15.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına..”

Aynı maçın 9. dakikasında Gençlerbirliği’nin golünü attıktan sonra sevinirken formasının altındaki giydiği atletindeki yazıyı gösteren ve “forma altına slogan içeren kıyafet giymesi suretiyle talimatlara aykırı hareket nedeniyle” tedbirsiz olarak PFDK’ya sevkedilen Sessegnon hakkında ise, ‘disiplin ihlalinin unsurları unsurları oluşmadığından’ ceza tayinine yer olmadığı yönünde karar çıktı.

malatyahaber.com- Yeni Malatya Gazetesi

ARŞİV FOTO: Ümit Özat