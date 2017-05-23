Malatya’da Kore Kültür Günü

Malatya’da, Kore Cumhuriyeti Büyükelçiliği Kore Kültür Merkezi ve İnönü Üniversitesi iş birliğiyle “Kore Kültür Günü” düzenlendi.

İnönü Üniversitesi Hoca Ahmet Yesevi Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen etkinlikte, Kore Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği Müsteşarı Dong Woo Cho, “Kore Türkiye İlişkileri” konulu seminer verdi.

Seminerin ardından Kore ve Uzakdoğu’ya katılımcıların ilgisinin artmasını umduğunu kaydeden Cho, Türkiye ve Kore arasındaki kültürel iş birliğini arttırmak için çalıştıklarını söyledi.

Cho, Kore’nin Türkiye gibi zengin tarım topraklarının bulunmadığını bu nedenle daha çok çalıştıklarını belirterek, ülkelerinin dünyaca tanınan markalara sahip olduğunu ve Türkiye pazarında da bu markaların yer bulduğunu anlattı.

Semineri İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay ve katılımcılar da dinledi.

Etkinlikler kapsamında, Kore film gösterimi ve seminerler de gerçekleştirildi.

AA