Malatya’da ‘Morbeyin’ ByLock Mağduru Sayısı 112

15 Temmuz darbe girişimi öncesinde Malatya Emniyetinde TEM ve İstihbarat Şube Müdürü olarak görev yaparken darbe girişimin engellenmesi ve FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün Malatya il yapılanmasının çözülmesinde önemli çalışmalar yürütün Hakan Yıldırımoğlu’nun kardeşinin de ByLock mağdur olduğu belirlenerek, tahliye edildi.,

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının ‘ByLock IP’lerine yönlendirildikleri tespit edilen 11 bin 480 GSM kullanıcısının tahliyesi için tüm illerin Cumhuriyet Başsavcılıklarına o listeyi gönderdi. Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı da gönderilen genel liste üzerinde tarama yaptırdı. Yapılan taramada FETÖ’nün özel bir kurgusuyla bazı kullanıcıların telefonlarının rızaları dışında Bylock ilişkilendirildiğini tespit edilenlerin listesinde Malatya’da 112 kişi olduğu görüldü.

Malatya’da rıza ve onayları dışında ‘morbeyin’ ve diğer uygulamalar üzerinden Bylock ile temas ettirilen 112 kişiden bazıları hakkında dava açıldığı, bazıları hakkında soruşturmanın devam ettiği ve bazıları hakkında ise takipsizlik kararı verildiği belirlendi. Hakkında dava açılan bu kişilerden 5’nin ise tutuklu bulunduğu kaydedildi. Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı listeyi FETÖ davalarına bakan mahkemelere gönderdi.

Malatya 1. Ağır Ceza Mahkemesi; ‘Bylock mağduru olduğu ve ByLock listesinden adının çıkartılmasına karar verilen 3 kişi hakkın da dosyalarına yüklenen suça ilişkin başkaca bir delil ve iddia bulunmamasını gerekçe göstererek, tahliye kararı verildi. 15 Temmuz darbe girişimi öncesinde Malatya Emniyetinde TEM ve İstihbarat Şube Müdürü olarak görev yapan Hakan Yıldırımoğlu’nun kardeşi olan Furkan Yıldırımoğlu hakkında da tahliye kararı verildi. Furkan Yıldırımoğlu, karar üzerine cezaevinden tahliye edildi. Furkan Yıldırımoğlu, adli kontrol şartıyla yargılanırken, Temmuz 2017 kararnamesi ile Malatya’dan gönderilen Hakim Vedat Koç ‘un başkanı olduğu Malatya 1. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından tutuklanmış ve yaklaşık 1 yıldır cezaevinde bulunuyordu.

Emniyet TEM ve İstihbarat Şube Müdürü olarak görev yaparken, Malatya’da 15 Temmuz darbe girişiminin engellenmesi, darbe girişimcisi olan general ve subayların karargahtan alınması ve FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün Malatya’daki yapılanmasının çözülmesinde önemli görevler üstlenen Hakan Yıldırımoğlu, Ankara TEM Şube Müdürü olarak atanmıştı. Ancak kardeşinin kullandığı hattan Bylcok çıkması üzerine pasif göreve alınmıştı. Yıldırımoğlu’nun Malatya 3. Ağır Ceza Mahkemesi başkanı iken Ankara 12. Ağır Ceza Mahkemesi’ne atanan eşi Müzeyyen Yıldırımoğlu’da yine pasif göreve alınmıştı.

-Algı operasyonu yapılmıştı

Hakan Yıldırımoğlu’nun 1 yıl sonra mağdur olduğu ortaya çıkan kardeşinin telefonundaki Bylock iddiası üzerine hakkındaki soruşturma yürütülürken, Malatya’da bazı siyasetçiler tarafından gündeme getirilmesi üzerine oluşturulan algı operasyonu sonrasında Malatya 1. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki dönemin heyeti tarafından tutuklama kararı verilmişti. Aynı heyet üyeleri, kamuoyunun gündemine “FETÖ ihracına plaketli veda” iddiası ile gündeme gelen ve daha sonra tutuklanan hakim Şahin T.,’ye plaketli veda yemeği düzenlenmesi etkinliği iddiasından dolayı haklarında Hakimler ve Savcılar Kurulu’nca soruşturma başlatılmıştı. “FETÖ ihracına plaketli veda” iddialı etkinliğe katılan 2’si ağır ceza mahkemesi başkanı olan hakim ve savcılar Temmuz 2017 kararnamesi ile Malatya Adliyesinden gönderilmişti.

Hakan Yıldırımoğlu hakkında oluşturulan algı operasyonu ile 15 Temmuz darbe girimi davası dahil, çok sayıda önemli FETÖ davası ve soruşturması etkilenmeye çalışıldı.

Burhan KARADUMAN, Yeni Malatya Gazetesi- malatyahaber.com