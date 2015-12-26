Malatya’da Ne Olacak?

İstanbul’da okulların yarı yıl tatilleri sırasında öğrenci servislerine veliler ödeme yapmayacak. Malatya’da ise her yıl bu konuda sorun yaşanıyor.

İstanbul’da yarıyıl tatilinde servis ücreti ödenmeyecek. İstanbul Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, 29 Ağustos tarihli Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) kararı gereği belirlenen okul servis

ücret tarifesinde ve uyulacak şartlarda belirtildiği üzere, okul yarıyıl tatillerinde ücret ödenmeyeceği kaydedildi.

Malatya’da da, çok sayıda öğrenci değişik semtlerden çeşitli okullara öğrenci servisleriyle taşınırken, birçok velinin tepki göstermesine rağmen, yarı yıl tatili döneminde de servisler velilerden “tam” ücret talep ediyor. Yarı yıl tatili yaklaşırken, bu konunun tekrar gündeme geleceği, ilgili makamların bu konuda İstanbul benzeri bir kararı alıp kamuoyuna duyurmaları isteniyor.