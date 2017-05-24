Malatya’da Nisan Ayında 920 Konut Satıldı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Malatya Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, Malatya’da Nisan ayı içerisinde 920 konutun satıldığı belirtildi.

TÜİK açıklamasından daha sonra şu ifadelere yer verildi; “Türkiye İstatistik Kurumu Malatya Bölge Müdürlüğünün Konut Satış İstatistikleri üzerinde yaptığı analizlere göre Malatya’da Nisan ayında 920 konut satılmıştır. Malatya’da konut satışları geçen aya göre %18,6, geçen yılın aynı ayına göre %10,7 azalmıştır. Nisan ayında satılan konutların 369’u ilk satış, 551’i ikinci el satıştır. 2017 yılı Nisan ayında satılan 920 konutun, 295’i ipotekli olarak satılmıştır. ”

Türkiye Geneli

Konut satışları ile ilgili Türkiye geneli verilen bilgilerde ise şu ifadeler yer aldı;

“Türkiye genelinde konut satışları 2017 Nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %7,6 oranında artarak 114 446 oldu. Konut satışlarında, İstanbul 20 066 konut satışı ve %17,5 ile en yüksek paya sahip oldu. Satış sayılarına göre İstanbul’u, 13 364 konut satışı ve %11,7 pay ile Ankara, 7 170 konut satışı ve %6,3 pay ile İzmir izledi. Konut satış sayısının düşük olduğu iller sırasıyla 4 konut ile Hakkari, 8 konut ile Ardahan ve 18 konut ile Şırnak oldu.

İpotekli konut satışları 2017 Nisan ayında 43 334 olarak gerçekleşti

Türkiye genelinde ipotekli konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre %29,6 oranında artış göstererek 43 334 oldu. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı %37,9 olarak gerçekleşti. İpotekli satışlarda İstanbul 8 546 konut satışı ve %19,7 pay ile ilk sırayı aldı. Toplam konut satışları içerisinde ipotekli satış payının en yüksek olduğu il %87,5 ile Ardahan oldu.

Diğer satış türleri sonucunda 71 112 konut el değiştirdi

Diğer konut satışları Türkiye genelinde bir önceki yılın aynı ayına göre %2,5 oranında azalarak 71 112 oldu. Diğer konut satışlarında İstanbul 11 520 konut satışı ve %16,2 pay ile ilk sıraya yerleşti. İstanbul’daki toplam konut satışları içinde diğer satışların payı %57,4 oldu. Ankara 8 047 diğer konut satışı ile ikinci sırada yer aldı. Ankara’yı 4 149 konut satışı ile İzmir izledi. Diğer konut satışının en az olduğu il 1 konut ile Ardahan oldu.

Konut satışlarında 51 988 konut ilk defa satıldı

Türkiye genelinde ilk defa satılan konut sayısı bir önceki yılın aynı ayına göre %10,8 artarak 51 988 oldu. Toplam konut satışları içinde ilk satışın payı %45,4 oldu. İlk satışlarda İstanbul 9 380 konut satışı ve %18 ile en yüksek paya sahip olurken, İstanbul’u 5 206 konut satışı ile Ankara ve 2 872 konut satışı ile İzmir izledi.

İkinci el konut satışlarında 62 458 konut el değiştirdi

Türkiye genelinde ikinci el konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre %5,1 artış göstererek 62 458 oldu. İkinci el konut satışlarında da İstanbul 10 686 konut satışı ve %17,1 pay ile ilk sıraya yerleşti. İstanbul’daki toplam konut satışları içinde ikinci el satışların payı %53,3 oldu. Ankara 8 158 konut satışı ile ikinci sırada yer aldı. Ankara’yı 4 298 konut satışı ile İzmir izledi.

Yabancılara 2017 yılı Nisan ayında 1 624 konut satışı gerçekleşti

Yabancılara yapılan konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre %2,7 artarak 1 624 oldu. Yabancılara yapılan konut satışlarında, Nisan 2017’de ilk sırayı 571 konut satışı ile İstanbul aldı. İstanbul ilini sırasıyla 385 konut satışı ile Antalya, 109 konut satışı ile Bursa, 97 konut satışı ile Trabzon, 69 konut satışı ile Yalova ve 65 konut satışı ile Ankara izledi.

Ülke uyruklarına göre en çok konut satışı Irak vatandaşlarına yapıldı

Nisan ayında Irak vatandaşları Türkiye’den 245 konut satın aldı. Irak’ı sırasıyla, 185 konut ile Suudi Arabistan, 169 konut ile Kuveyt, 99 konut ile Rusya Federasyonu ve 81 konut ile Afganistan izledi.”

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