Malatya’da PKK/KCK Operasyonu: 3 Gözaltı
Malatya’da terör örgütü PKK/KCK’ya yönelik operasyonda 3 şüpheli gözaltına alınırken, 2 şüpheli hakkında ise yakalama kararı çıkartıldı.
Malatya İl Emniyet Müdürlüğü TEM Şubesi ekiplerince sosyal medya hesabı üzerinden PKK/ KCK terör örgütü propagandası yapan şahıslara yönelik olarak 4 ayrı adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyonlarda Y.D. ve H.D. adlı şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı. bulunamadı. TEM Şubesi ekipleri, şüphelilerin evlerinde çok sayıda dijital materyal ve çeşitli mahkemelerce hakkında toplatılması kararı bulunan yasak kitaplar ele geçirildi. Evlerinde bulunamayan C.İ. ve A.Ç. adlı şüpheliler ise polis ekiplerince aranıyor.
PKK/KCK terör örgütü lideri Abdullah Öcalan’ın yakalanış yıldönümünde Malatya’da çeşitli yerlere terör örgütü propagandasını içerir yazılama yapan A.Ç., tespit edilerek, evine düzenlenen operasyonda gözaltına alındı. Şüphelinin evinde çok sayıda dijital materyal ve çeşitli mahkemelerce hakkında toplatılması kararı bulunan yasak kitaplar ele geçirildi.
Burhan Karaduman – Yeni Malatya Gazetesi / Malatyahaber.com