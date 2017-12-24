Malatya’da Polisten Güven Huzur Uygulaması
‘Türkiye Güven Huzur’ uygulaması kapsamında polis tarafından Malatya’da 4 bin 30 kişi incelenirken, 150 işyeri ise denetlendi.
Türkiye genelinde eş zamanlı olarak 81 ilde gerçekleştirilen 8. ‘Türkiye Güven Huzur’ uygulaması kapsamında Emniyetin sorumluluk bölgesinde; il merkezi ve ilçelerde toplam 130 ekip, 750 personel görev alırken, uygulama esnasında Emniyetin 2 dedektör köpeği de aramalarda kullanıldı.
‘Türkiye Güven Huzur’ uygulamasında Malatya’da 4 bin 30 vatandaş incelenirken, 150 işyeri ise denetlendi. Uygulamada haklarında yakalama kararı bulunan 9 şüpheli yakalanırken, 2 adet kuru sıkı tabanca ele geçirildi. Polis ekipleri 4 şüpheliye ise adli ve idari işlem gerçekleştirdi.
Trafikte ise 580 araç kontrol edilirken, 30 araç sürücüsüne toplam 16 bin 580 TL para cezası kesildi. Ekipler tarafından 4 araç ise trafikten men edildi.
Yeni Malatya Gazetesi- malatyahaber.com
Bu uygulamalar hep boş huzur mu güldürmeyin hangi huzurdan bahsediyonuz. Güvenden de bahsetmeyin nasil olacak güven bugün insanlar eger huzurlu güvende olsaydi birbirine silah bıçak kesici aletler kullanmazdi her gün de biri canindan olmazdı.
B nasıl huzur operasyonu .Yanı başındaki hastanede terör esiyor.Hasta kendini sıkıyor.Güvenlik zafiyeti var.