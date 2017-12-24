Malatya’da Polisten Güven Huzur Uygulaması

‘Türkiye Güven Huzur’ uygulaması kapsamında polis tarafından Malatya’da 4 bin 30 kişi incelenirken, 150 işyeri ise denetlendi.

Türkiye genelinde eş zamanlı olarak 81 ilde gerçekleştirilen 8. ‘Türkiye Güven Huzur’ uygulaması kapsamında Emniyetin sorumluluk bölgesinde; il merkezi ve ilçelerde toplam 130 ekip, 750 personel görev alırken, uygulama esnasında Emniyetin 2 dedektör köpeği de aramalarda kullanıldı.

‘Türkiye Güven Huzur’ uygulamasında Malatya’da 4 bin 30 vatandaş incelenirken, 150 işyeri ise denetlendi. Uygulamada haklarında yakalama kararı bulunan 9 şüpheli yakalanırken, 2 adet kuru sıkı tabanca ele geçirildi. Polis ekipleri 4 şüpheliye ise adli ve idari işlem gerçekleştirdi.

Trafikte ise 580 araç kontrol edilirken, 30 araç sürücüsüne toplam 16 bin 580 TL para cezası kesildi. Ekipler tarafından 4 araç ise trafikten men edildi.

Yeni Malatya Gazetesi- malatyahaber.com