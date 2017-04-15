Malatya’da Sağanak Yağış Etkili Oldu

Malatya’da etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

Kent merkezinde öğleden sonra etkili olan yağmur nedeniyle trafikte aksaklıklar yaşandı.

Vatandaşlar, otobüs duraklarında ve dükkanların saçaklarının altında yoğunluk oluşturdu.

Sağanak nedeniyle yolda biriken sulardan dolayı vatandaşlar karşıdan karşıya geçmekte zorluk çekti.

Bu arada, Meteoroloji Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan açıklamada Adıyaman, Malatya, Elazığ, Tunceli ve Bingöl genelinde yağışların sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde devam edeceği belirtildi. Açıklamada yağışlarla birlikte ani sel- su baskını, heyelan, ulaşımda aksamalar, kar erimeleri, yıldırım ve dolu gibi risklerin olabileceği bu nedenle vatandaşların duyarlı olmaları istendi.

iha- AA