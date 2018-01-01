“Malatya’da Sağlıkta Memnuniyet Oranı Yüzde 96”

AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık, 2018 yılının ilk saatlerini yeni doğan bebekleri ziyaret ederek geçirdi.

Çalık, beraberinde Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, Sağlık İl Müdürü Doç. Dr. Recep Bentli, AKP İl Başkanı Hakan Kahtalı ile birlikte Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne bağlı Beydağı Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi’ni ziyaret etti.

2018 yılının ilk ziyaretini Büyükşehir Belediyesi’nin “Hoş Geldin Bebek” projesi kapsamında yeni doğan bebeklere yapan Çalık, burada 2018 yılının ilk bebeği ile 2017 yılının son doğan bebeklerini ziyaret edip, çocuklara çeyrek takıp, çocuk bakım seti hediye etti.

Ziyarette 3 çocuğun ismini ailelerin istekleri doğrultusunda Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır Esma Nur Karanfil bebeğin, AKP İl Başkanı Hakan Kahtalı Rüzgar Ekici bebeğin, Sağlık İl Müdürü Doç. Dr. Recep Bentli ise Can Berk Aslan bebeğin ezan okuyarak, isimlerini verdiler.

Çalık son olarak 2018 yılının ilk bebeği olan İrfan-Hülya Yiğit çiftinin Sefa bebeğini ziyaret ederek, hediyelerini takdim etti.

AKP genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık ziyaret sonrasında yaptığı açıklamada, “2018’in ülkemiz için, milletimiz için ve özellikle Ortadoğu coğrafyası içinde yaşanan kan ve gözyaşının dinmesi temennisi ile barış ve kardeşlik getirsin temenni ediyorum. Hastanelerimizi ziyaret edelim istedik ve ilk ziyaretimizi de Kadın Doğum Servisimize yaptık. 2017 yılında Türkiye çok büyük zorluklar atlattı, İnşallah Yüce Rabbim 2018 ve sonrasında hem milletimiz için, hemde ümmetimiz için, sağlık, sıhhat, huzur, barış ve kardeşlik getirir. Bu temennilerle dünyaya gözünü açan bebeklerimize de hoş geldin ziyareti yaptık. İlk 2018’in bebeğini ziyaret ettik. Ve bugün Malatya’da Kadın Doğum Hastanemizde 10 tane bebeğimiz dünyaya gözlerini açtı. Allah analı, babalı büyütsün, hayırlı evlatlar olsun İnşallah.” dedi.

Çalık, sağlıktaki memnuniyet oranını Malatya’da yüzde 96 olduğunu belirterek şöyle devam etti:

“Sağlıktaki memnuniyet Türkiye’de yüzde 76’lara ulaşmış vaziyette. Ama Malatya genelindeki sağlıktaki memnuniyet yüzde 96. Bu vesileyle bütün Malatya’da çalışan temizlikçisinden teknik personeline kadar Sağlık İl Müdürü nezdinde çalışan bütün arkadaşlarıma hassaten teşekkür ediyorum. Sağlıktaki memnuniyet bizim en önemli başarılarımız. Bundan sonra daim olsun diyorum. “

Çalık, 300 yataklı Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi’nin temelinin atıldığını ve bu hastanenin hizmete girmesi ile Malatya’da hizmetin üst seviyeye ulaşacağını ifade etti.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır ise, “2017 yılını acısıyla, tatlısıyla geride bıraktık. Ülkemiz 2017 yılında çok büyük mücadelelerle büyütmesine devam etti, hizmetlerine devam etti. 2018 yılının hem ilimize, ülkemize ve dünyaya barış getirmesini temenni ediyorum. 2018 yılına girerken sahaya çıkarak ziyaretlerde bulunduk. Yeni doğan bebeklerimize ve ailelerimize hayırlı olsun demek istedik. Yeni doğan bebekler, İnşallah ailelerine mutluluk getirir.” diye konuştu.

Burhan KARADUMAN, Yeni Malatya Gazetesi- malatyahaber.com