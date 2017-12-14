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Malatya Haber -

Malatya’da Silahlı Kavga… 1 Yaralı

Malatya’da Silahlı Kavga… 1 Yaralı
  • 14.12.2017
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Malatya’da bir kişi daha önceden husumet yaşadığı şahsı silahla vurdu.  Olay, Büyük Hüseyin Bey Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Cihat S., Atatürk Caddesi üzerinde devam eden bir inşaata gelerek burada çalışan Mehmet D.’ye üzerinde bulundurduğu pompalı tüfekle ateş açtıktan sonra olay yerinden kaçtı. Açılan ateş sonrası bacaklarından yaralanan Mehmet D. çevredeki vatandaşların yardımı ile özel bir hastaneye kaldırıldı. Burada ilk müdahalesi yapılan yaralı şahıs daha sonra ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Olaydan sonra firar eden zanlı ise silahıyla birlikte yakalanarak gözaltına alındı. İki kişinin daha önceden husumetli oldukları öğrenildi.

Olayla ilgili polis ekipleri inceleme başlattı.

İha

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