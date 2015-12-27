Malatya’da Sivaslılar Gecesi

Malatya’da ikamet eden Sivaslılar, Sivaslılar gecesinde bir araya gelerek, memleket özlemlerini giderdiler.

Tauna Düğün Salonu’nda Sivaslılar Kültür ve Dayanışma Derneği ile Yasir Organizasyon’un ortaklaşa düzenlediği geceye; Sivas Belediye Başkan Yardımcısı Cafer Çongar, Malatya İl Genel Meclisi Başkanı Naci Şavata, MHP Malatya İl Başkanı Av. Arif Yıldız ve BBP Malatya İl Başkanı Ramazan Keltaş’ın yanı sıra Sivas Belediyesi Meclis Üyeleri, sivil toplum örgütlerinin temsilcileri ve çok sayıda Sivaslı vatandaş katıldı. Gece, Kuran-ı Kerim tilavetiyle başladı. Gecede, Malatya Sivaslılar Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Nebi Keleş, bir konuşma yaptı.

Keleş, yaptığı konuşmada, “Bazı kentler vardır, yaşamımızda özel bir yerde olurlar. Bunlardan biri de Sivas’tır. Çünkü Sivas, atalarımızın kentidir. Malatya Sivaslılar Derneğimizin düzenlemiş olduğu bu gecede, beraber olmaktan dolayı mutlu ve onurlu olduğumuzu şahsım ve dernek üyelerim adına belirtmek isterim” dedi.

Gece, Sivas Belediyesi Konservatuar Ekibinin halk oyunları gösterisi ve müzik dinletisinin ardından sona erdi.